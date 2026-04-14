Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir 5 şehri

Türkiye’de yaşam kalitesi; altyapı, güvenlik, çevre, eğitim olanakları ve sosyal yaşam gibi birçok kriterle değerlendiriliyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve yaşam endeksleri, bazı şehirlerin bu alanlarda öne çıktığını ortaya koydu. İşte hem huzurlu hem de modern bir yaşam arayanların tercih ettiği Türkiye’nin en yaşanabilir 5 şehri…

Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye'nin en yaşanabilir 5 şehri
Sedef Karatay Bingül

Türkiye’de yaşam kalitesi, şehirlerin sunduğu imkanlara göre her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Ulaşım kolaylığı, çevre düzeni, güvenlik, eğitim ve sosyal hayat gibi kriterler, bireylerin yaşamak için tercih ettiği şehirleri belirliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, hem modern yaşam olanakları hem de huzurlu atmosferleriyle öne çıkan şehirler dikkat çekiyor.

1. ESKİŞEHİR: GENÇ VE DİNAMİK YAŞAMIN MERKEZİ

Üniversite şehri kimliğiyle bilinen Eskişehir, genç nüfusu ve kültürel aktiviteleriyle dikkat çekiyor. Porsuk Çayı çevresindeki sosyal yaşam, bisiklet yolları ve düzenli şehir planlaması, kenti yaşamak için cazip kılıyor. Ulaşım kolaylığı ve güvenli yapısı da öne çıkan özellikleri arasında.

Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye nin en yaşanabilir 5 şehri 1

2. İZMİR: ÖZGÜR RUHLU EGE ŞEHRİ

Ege’nin incisi İzmir, denizi, iklimi ve sosyal yaşamıyla Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor. Rahat yaşam tarzı, geniş sahil şeridi ve kültürel etkinlikleriyle özellikle genç profesyonellerin ve emeklilerin gözdesi.

Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye nin en yaşanabilir 5 şehri 2

3. ANTALYA: DOĞA VE TURİZMİN BULUŞTUĞU NOKTA

Turizmin başkenti Antalya, yıl boyu güneşli havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra gelişmiş sağlık ve ulaşım altyapısı, Antalya’yı hem yaşamak hem de yatırım yapmak için cazip hale getiriyor.

Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye nin en yaşanabilir 5 şehri 3

4. BURSA: TARİH VE SANAYİNİN DENGESİ

Osmanlı’nın ilk başkentlerinden Bursa, tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle öne çıkıyor. Uludağ’a yakınlığı, geniş yeşil alanları ve güçlü sanayisi sayesinde hem iş hem de yaşam açısından dengeli bir şehir profili sunuyor.

Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye nin en yaşanabilir 5 şehri 4

5. ANKARA: PLANLI VE DÜZENLİ BAŞKENT

Türkiye’nin başkenti Ankara, düzenli şehir yapısı ve geniş ulaşım ağıyla öne çıkıyor. Eğitim ve sağlık olanaklarının gelişmiş olması, memur ve akademisyenler için Ankara’yı ideal bir yaşam merkezi haline getiriyor.

Yapay zekaya sorduk! İşte Türkiye nin en yaşanabilir 5 şehri 5

Türkiye’de yaşanabilirlik, kişisel beklentilere göre değişse de; güvenli, düzenli ve sosyal imkanları gelişmiş şehirler her zaman ön planda yer alıyor. Eskişehir’den İzmir’e, Antalya’dan Ankara’ya uzanan bu liste, farklı yaşam tarzlarına hitap eden seçenekler sunuyor.

