Yapılışı da lezzeti de 500 yıldır aynı: Develi cıvıklısı

‘Develi Cıvıklısı’ ustası Ahmet Tokluoğlu, 32 yıldır bu işle uğraştığını söyleyerek, "Develi’ye has bir lezzet olduğu için kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz etlerle, kendi yöremize ait unumuzla yapmış olduğumuz bir üründür. Türkiye genelinde Develi’ye ait olan bu lezzet Develi Belediyesi’nce patenti alınarak tescillenmiştir" dedi.

Erciyes Dağı eteklerinde yetiştirilen koyun ve danaların etinin, 1 gün boyunca dinlendirilip pişirilmesiyle hazırlanan, domates ve biber eklenmesiyle tamamlanan ‘Develi cıvıklısı’, yıllardır bölgede en çok tercih edilen tatlar arasında olması özelliğini koruyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan 2008 yılında alınan ‘coğrafi işaret tescil belgesi’ ile yapımı sürdürülen ‘Develi cıvıklısı’, parça etin çift bıçak altında kıyılarak küçük parçalara ayrılması, etin yağının da çift bıçak darbeleriyle ‘cıvıtılması’ ile yapılıyor.

‘Develi cıvıklısı’nın hamurun ekşisi, etin bayatı ve malzemenin eskisini kabul etmediğini söyleyen Tokluoğlu, şöyle konuştu:

"Eti taze olmalı, günlük doğranmalıdır. Cıvıklının eti kesinlikle makinede çekilmez; çünkü etin suyunu çıkarıyor. Onun için bıçakla doğranması lazım. Eti doğradıktan sonra 1 gün eti dinlendiririz. Et, dinlenme sırasında ağlar. İçindeki kan boşalır. Sadece 1 gün dinlendirildikten sonra domatesimizi ve biberimizi doğrarız, harç haline getiririz. Daha sonra eti hamurun üstüne dökeriz. 45 dakikada pişirilemeyen eti biz 5 dakikada pişiriyoruz."

“Develi’de 28 tane cıvıklı salonu var. İlginin nasıl olduğunu siz düşünün. Kayseri, Nevşehir, Niğde veya Adana’dan misafirlerimiz gelir.”



