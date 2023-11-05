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    4. Yapımı çok kolay: Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır, malzemeleri ne?

    Yapımı çok kolay: Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır, malzemeleri ne?

    05.11.2023 16:01 | Son Güncelleme:
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    Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi ve çay saatlerinin yıldızı olan pofuduk poğaça tarifi merak ediliyor. Puf puf kabaran bu poğaça tarifi hem pratik hem de oldukça lezzetli. Hazırlanması ve pişirilmesi basit olan bu tarif ile kahvaltı sofranızı veya çay keyfinizi taçlandıracak nefis poğaçalar elde edeceksiniz. Peki, pofuduk poğaça nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve tarifi...

    Yapımı çok kolay: Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır, malzemeleri ne?
    Tarif Puanı
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    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 20
    Hazırlık Süresi 45dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon -

    Puf puf kabaran poğaça tarifi deneyenlerin vazgeçilmezi oluyor. Büyük küçük herkesin severek tükettiği poğaça, hem doyuruculuğu hem de nefis tadıyla dikkat çekiyor. Puf puf kabaran poğaça tarifi arıyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.

    YUMUŞACIK POĞAÇA TARİFİ

    MALZEMELER

    • Hamuru için:
    • 1 su bardağı ılık süt
    • 1 yemek kaşığı instant maya
    • 4 yemek kaşığı toz şeker
    • 1 su bardağı ılık su
    • 1 su bardağı sıvı yağ
    • 2 adet yumurta beyazı
    • 5,5 su bardağı un
    • 1 yemek kaşığı tuz
    • 200 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)
    • Üzeri için:
    • 2 adet yumurta sarısı
    • 1,5 yemek kaşığı susam

    TARİF

    • Geniş bir kasede ılık süt, maya ve şekeri karıştırın ve 5 dakika bekletin.
    • Üzerine ılık su, sıvı yağ ve yumurta beyazını ekleyip güzelce karıştırın.
    • Son olarak un ve tuzunu ilave edip yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun.
    • Hazırladığınız hamurun üzerini temiz bir bez ile örtüp oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.
    • Mayalanmış olan hamuru 20 eşit bezeye bölün.
    • Bezeleri yuvarlayıp elinizle yassılaştırın ve ortasına kaşar peyniri ekleyip top haline getirin.
    • Hazırladığınız poğaçaları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Daha yumuşak ve dolgulu poğaçalar için 10-15 dakika da tepside mayalandırabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpiştirin.
    • 185 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
    • Pofuduk poğaçalarınız hazır.

    AFİYET OLSUN!

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