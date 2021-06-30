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Yapımı sadece 10 dakika sürüyor! Tatlı ihtiyacınıza cevap veren tam kıvamında kakaolu kek tarifi

30.06.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek yapımı, mutfağa ilk kez adım atanların denediği ilk tariflerden biri olma özelliğini taşıyor. Eve habersiz bir misafir geldiğinde ya da beş çaylarında kek kurtarıcı oluyor. Çeşit çeşit kek tarifi arasından çocukların ve çikolata sevenlerin favorisi olacak bir lezzeti sizlerle paylaşıyoruz.

Yapımı sadece 10 dakika sürüyor! Tatlı ihtiyacınıza cevap veren tam kıvamında kakaolu kek tarifi

Evinize işleyen mis gibi kokusuyla çocukluk günlerinize döneceğiniz, tam kıvamında oluşuyla hiç tereddüt etmeden yapabileceğiniz kolay kakaolu kek tarifiyle karşınızdayız.

KAKAOLU KEK MALZEMELERİ

  • 150 gram tereyağı
  • 65 gram kakao tozu
  • 200 gram şeker
  • 2 yumurta
  • 1 çay kaşığı vanilya özü
  • 100 gram un

YAPIMI

  • Tereyağını mikrodalgada yaklaşık 30 saniye eritin. Şeker, kakao tozu ve vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın.
  • Yumurtaları teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin. Unu ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Mikrodalgada kullanılabilen bir fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıba yerleştirin. Mikrodalgada yüksek ayarda 4-5 dakikada pişirin.
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