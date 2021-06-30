Yapımı sadece 10 dakika sürüyor! Tatlı ihtiyacınıza cevap veren tam kıvamında kakaolu kek tarifi

Evinize işleyen mis gibi kokusuyla çocukluk günlerinize döneceğiniz, tam kıvamında oluşuyla hiç tereddüt etmeden yapabileceğiniz kolay kakaolu kek tarifiyle karşınızdayız.
KAKAOLU KEK MALZEMELERİ
- 150 gram tereyağı
- 65 gram kakao tozu
- 200 gram şeker
- 2 yumurta
- 1 çay kaşığı vanilya özü
- 100 gram un
YAPIMI
- Tereyağını mikrodalgada yaklaşık 30 saniye eritin. Şeker, kakao tozu ve vanilyayı ekleyin, iyice karıştırın.
- Yumurtaları teker teker ekleyin ve çırpmaya devam edin. Unu ekleyin ve iyice karıştırın.
- Mikrodalgada kullanılabilen bir fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıba yerleştirin. Mikrodalgada yüksek ayarda 4-5 dakikada pişirin.
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