Yapışık ikiz kardeşi trajik bir şekilde ölünce hayatını ona adadı! Sosyal medyada paylaşımlarıyla viral oldu

İkiz kardeşlerin bir şekilde birbirlerine telepatik olarak bağlı oldukları söylenir. 23 yaşındaki Gabby ismindeki genç kadın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta bu tezi doğruluyor. 10 yıl önce hayata gözlerini kapatan kız kardeşi için paylaşımlar yaptığını dile getiren Gabby, onun yapamadıklarını yansıtmak istediğini belirtti.

“BİR GECEDE POPÜLER OLDUM”

İnsanların paylaşımlarına büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Gabby, “İnsanların bu kadar ilgi göstermesini beklemiyordum. Bir gecede tamamen viral oldum ve sonunda 100 bin takipçiye ulaştım” dedi.

13 yıllık hayatları boyunca kardeşiyle aralarında özel bir bağ olduğunu belirten Gabby, ailesinin onayıyla ayrılma operasyonu geçirdiklerini söyledi. Ameliyat sırasında bir bacağını kaybettiğini anlatan Gabby, “Her zaman ona hayran oldum. Onunla gurur duyuyorum. O her daim benden daha bakımlıydı. Beraber makyaj yapmamızı istiyordu. Ben onun kadar makyaja ilgi duymuyordum ama onun ölümüyle beraber isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum” diye konuştu.

“ÇOK GÜZELSİN”

‘OneLegGabby’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Gabby’in TikTok’ta yaklaşık 230 bin takipçisi bulunuyor. Yapışık ikizlerin hayatı üzerine eğitici paylaşımlar yapan Gabby bir yandan da kardeşinin anısını yaşatmaya çalışıyor. Takipçilerinden övgü dolu yorumlar alan Gabby’in paylaşımları beğeni topluyor.



