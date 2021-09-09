Doğumdan sonra yaşama şansları düşük olan yapışık ikizler Abigail ve Brittany Hensel’in hikayesi ilham oldu

7 Mart 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde doğan Abigail Hensel ve Brittany Hensel kardeşler bir hemşire ile marangozun kızları olarak dünyaya gözlerini açtı. Bu doğum o dönemde tıp literatüründe büyük gündem yarattı. Çünkü yapışık siyam ikizlerinin hayatta kalma şansları 30 milyonda birdi. Onlardan önce tek bir bedene bağlı olarak doğan yapışık ikizler hayatta kalmayı başaramamıştı. İkizlerin doğumundan sonra doktorların ayırma işleminin ciddi ölüm riski taşıdığını söylemeleri üzerine, ebeveynleri ayırma seçeneğini reddetti. Abigail Hensel ve Brittany Hense mucizeyi gerçekleştirdi ve şimdilerde 31 yaşında girdiler.

ÖĞRETMEN OLDULAR

Abby ve Brittany’in tek bir bedene bağlı olmalarına rağmen kendilerine ait iç organları bulunuyor. Tıp tarihi için önemli bir noktada bulunan yapışık kardeşlere yönelik yapılan araştırmalar iki kalpleri, dört akciğerleri ve iki mideleri olduğunu gösterdi.

Bütün yaşadıkları zorluklara rağmen yapışık ikizler hayata tutunmayı başardı. İkisi de üniversiteden mezun oldu hatta ehliyetlerini bile aldı. Bethel Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yapışık ikizler öğrencileriyle buluşarak öğretmenlik yapıyor.



