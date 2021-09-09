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Doğumdan sonra yaşama şansları düşük olan yapışık ikizler Abigail ve Brittany Hensel’in hikayesi ilham oldu

09.09.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Minnesota kentinde dünyaya gelen ikiz kardeşler Abigail Hensel ve Brittany Hensel doktorların doğduktan sonra 'yaşamaz' demesine rağmen herkesi hayrete düşüren bir hayat yaşıyorlar. Tüm fiziksel ve psikolojik kısıtlamalara, insanların şaşkın bakışlarına ve tedavisi mümkün olmayan durumlarına karşın ikiz kardeşler hayattan zevk almayı başarıyor. Sizler için bu ilham veren kardeşlerin yaşamını araştırdık.

Doğumdan sonra yaşama şansları düşük olan yapışık ikizler Abigail ve Brittany Hensel’in hikayesi ilham oldu

7 Mart 1990 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde doğan Abigail Hensel ve Brittany Hensel kardeşler bir hemşire ile marangozun kızları olarak dünyaya gözlerini açtı. Bu doğum o dönemde tıp literatüründe büyük gündem yarattı. Çünkü yapışık siyam ikizlerinin hayatta kalma şansları 30 milyonda birdi. Onlardan önce tek bir bedene bağlı olarak doğan yapışık ikizler hayatta kalmayı başaramamıştı. İkizlerin doğumundan sonra doktorların ayırma işleminin ciddi ölüm riski taşıdığını söylemeleri üzerine, ebeveynleri ayırma seçeneğini reddetti. Abigail Hensel ve Brittany Hense mucizeyi gerçekleştirdi ve şimdilerde 31 yaşında girdiler.

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ÖĞRETMEN OLDULAR

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Abby ve Brittany’in tek bir bedene bağlı olmalarına rağmen kendilerine ait iç organları bulunuyor. Tıp tarihi için önemli bir noktada bulunan yapışık kardeşlere yönelik yapılan araştırmalar iki kalpleri, dört akciğerleri ve iki mideleri olduğunu gösterdi.

öğretmen

Bütün yaşadıkları zorluklara rağmen yapışık ikizler hayata tutunmayı başardı. İkisi de üniversiteden mezun oldu hatta ehliyetlerini bile aldı. Bethel Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra yapışık ikizler öğrencileriyle buluşarak öğretmenlik yapıyor.

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Amerika
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