Yapması 30 saatini alıyor! The Simpsons bölümlerini yeniden canlandırdı

Instagram'dan popüler olan Gabriela Martinez 3 yıldır The Simpson çizgi dizisinin sahnelerini yuvarlak kasnaklara nakış olarak yeniden yaratıyor.

Her birini el emeği ile ince ince dokuyan Gabriela Martinez, tasarımlarının arka planında ise yine The Simpson'ın tema renklerini kullanıyor.

Yapılış aşamasının saatlerce sürdüğünü dile getiren Gabriela Martinez, "Her bir nakışı tamamlamam 10 ile 30 saatimi alıyor. The Simpson dizisine bayılıyorum. Bu yüzden diziden en çok aklımda kalan sahneleri konu alıyorum" dedi.

"Bazarbartiano" adı altında açtığı Instagram hesabından birbirinden yaratıcı tasarımlarını sergileyen Martinez'in 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.



