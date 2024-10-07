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Yaptığı asistle maçın en çok konuşulanı olmuştu! Maç sonu isyan etti: Yorgunum!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 07:16
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Alanyaspor karşısında Yunus Akgün'ün attığı tek golün asistini yapan Gabriel Sara 1-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Yaptığı asistle maçın en çok konuşulanı olmuştu! Maç sonu isyan etti: Yorgunum!
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor maçında da yaptığı muhteşem asistle belki de karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİYDİK"

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Gabriel Sara yaptığı açıklamada, "Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son maçlarda yaşadığımız puan kaybı sonrası yeniden kazanmak güzel oldu." dedi.

"YORGUNUM"

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Sara ayrıca, "Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Biraz yorgunum. Ailemle birlikte milli arada İstanbul'u gezeceğiz. Daha sonra yeniden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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