Yaptığı asistle maçın en çok konuşulanı olmuştu! Maç sonu isyan etti: Yorgunum!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Alanyaspor maçında da yaptığı muhteşem asistle belki de karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİYDİK"

Gabriel Sara yaptığı açıklamada, "Maçta çok iyi bir performans sergiledik. Son maçlarda yaşadığımız puan kaybı sonrası yeniden kazanmak güzel oldu." dedi.

"YORGUNUM"

Sara ayrıca, "Şimdiye kadar çok fazla maç oynadık. Biraz yorgunum. Ailemle birlikte milli arada İstanbul'u gezeceğiz. Daha sonra yeniden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.