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Yaptığı atlayışlarla yürekleri ağızlara getiren kadın!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 18.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında atlayışlar gerçekleştiren sporcu ile tanışın: Ellie Smart

23 yaşındaki Ellie Smart dünyanın dört bir yanındaki kayalıklardan, köprülerden atlayarak muhteşem görüntüler ortaya çıkartıyor. Profesyonel bir dalgıç olan kadın, ABD'yi de uluslararası yarışmalarda temsil ediyor.

Smart'ın dalış kariyeri, beş yaşında başladı. Anında aşık oldu ve bu iş onun tutkusu oldu. Onbeş yaşında, Smart çantayı topladı, ailesi ile vedalaştı ve evden uzaklaştı. Ne yazık ki, sırt yaralanması nedeniyle hayallerinin biraz gerisinde kaldı, ancak NCAA'lara hak kazandığı ve 2015'te Ulusal Şampiyonayı kazandığı California Üniversitesi, Berkeley'de dalma fırsatı buldu.

Etik bir sorun nedeniyle, Smart, dalıştan emekli olarak hayatının en zor kararını verdi. Ancak dalış tutkusunu içinden atamadı. Smart tekrar dalışa başladı. Ama "yüksek dalgıç" olma niyeti ile. Smart, bir yıl içinde Team USA’nın bir parçası oldu ve şu anda ABD’yi temsil eden en genç dalgıç.

Kısa süre önce Abu Dabi'deki 2018 FINA Dünya Kupası'nda Bronz Madalya kazandı ve 2019 Red Bull Cliff Diving World Series'de kalıcı bir dalgıç oldu. Her profesyonel dalış kariyerine ek olarak, Smart aynı zamanda motivasyonel bir konuşmacı ve çevre aktivistidir. 2017'de dünya çapında plastik kirliliğini önlemeyi ve uçurum dalışı sanatıyla harekete geçmeleri için ilham vermeyi amaçlayan “The Clean Cliffs Project” i kurdu.

Eleanor (Ellie) Smart, 23 yaşında, ikinci profesyonel yüksek dalış sezonunu yeni bitirdi. Şu anda ABD'yi temsil eden en genç profesyonel dalgıç. Smart, 2 Red Bull Cliff Diving World Series durağında yer aldı. Hem Cliff Dalış Dünya Şampiyonası hem de Agios Nikolas Cliff Dalış Yarışması'nda üçüncü oldu. Buna ek olarak, ilk kez Çek Cumhuriyeti'ndeki 2018 Desperados Yüksek Atlamasında yer aldı. Sonunda, Abu Dabi'deki FINA Dünya Yüksek Dünya Kupası'nda 3. oldu, 2019 Dünya Şampiyonası'na aday oldu ve 2019 Red Bull Cliff Diving World Series'de tam bir dizi puanı kazandı.

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