Yaptığı atlayışlarla yürekleri ağızlara getiren kadın!

23 yaşındaki Ellie Smart dünyanın dört bir yanındaki kayalıklardan, köprülerden atlayarak muhteşem görüntüler ortaya çıkartıyor. Profesyonel bir dalgıç olan kadın, ABD'yi de uluslararası yarışmalarda temsil ediyor.

Smart'ın dalış kariyeri, beş yaşında başladı. Anında aşık oldu ve bu iş onun tutkusu oldu. Onbeş yaşında, Smart çantayı topladı, ailesi ile vedalaştı ve evden uzaklaştı. Ne yazık ki, sırt yaralanması nedeniyle hayallerinin biraz gerisinde kaldı, ancak NCAA'lara hak kazandığı ve 2015'te Ulusal Şampiyonayı kazandığı California Üniversitesi, Berkeley'de dalma fırsatı buldu.

Etik bir sorun nedeniyle, Smart, dalıştan emekli olarak hayatının en zor kararını verdi. Ancak dalış tutkusunu içinden atamadı. Smart tekrar dalışa başladı. Ama "yüksek dalgıç" olma niyeti ile. Smart, bir yıl içinde Team USA’nın bir parçası oldu ve şu anda ABD’yi temsil eden en genç dalgıç.

Kısa süre önce Abu Dabi'deki 2018 FINA Dünya Kupası'nda Bronz Madalya kazandı ve 2019 Red Bull Cliff Diving World Series'de kalıcı bir dalgıç oldu. Her profesyonel dalış kariyerine ek olarak, Smart aynı zamanda motivasyonel bir konuşmacı ve çevre aktivistidir. 2017'de dünya çapında plastik kirliliğini önlemeyi ve uçurum dalışı sanatıyla harekete geçmeleri için ilham vermeyi amaçlayan “The Clean Cliffs Project” i kurdu.