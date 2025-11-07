Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Eski haline dönmek istiyor...

5 yaşından 18 yaşına kadar boks oynayan 23 yaşındaki gencin yüzünün şekli değişti. Aldığı darbeler sonucu yüzü kare olan genç, eski haline dönmek için çare arıyor.

Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Eski haline dönmek istiyor...

Londra’nın Shepherd's Bush bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Linx isimli genç 5 yaşından 18 yaşına kadar çıplak elle boks yapıyordu. Yıllardır bu sporu düzenli bir şekilde yapan gencin 18 yaşına gelince yüz şekli değişti.

Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Eski haline dönmek istiyor... 1

ÇARE ARIYOR

Yüzüne aldığı darbelerden dolayı doku hasarı oluştuğunu söyleyen genç, eski haline dönmek için çare arıyor. Sokakta onu görenler ise bir hastalığı olduğunu zannediyor. Sosyal medyada 3 milyondan fazla takipçisi olan, Linx, görünüşü nedeniyle videolarının çok fazla izlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Eski haline dönmek istiyor... 2

"BENİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Linx, yaptığı açıklamada "Ama insanlar özgüvenli olduğum için nefret ediyor. Bu dünyada artık özgüvenli insan az kaldı, o yüzden beni aşağı çekmeye çalışıyorlar" dedi ve "Bazı insanlar bana mesaj atıyor ve ‘Senin sayende kendimi olduğum gibi kabul ediyorum' diyor. Bu yüzden video çekmeye devam ediyorum. Eğer birilerine özgüven kazandırabiliyorsam, bu çabaya değer." ifadelerini kullandı.

Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Eski haline dönmek istiyor... 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da kaybolan Türk kızı aranıyor! Almanya'da kaybolan Türk kızı aranıyor!
Bilim insanları açıkladı! 3 ilde görüldü! Bilim insanları açıkladı! 3 ilde görüldü!

Anahtar Kelimeler:
Boks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.