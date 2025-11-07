Yaptığı spor yüzünden yüzünün şekli değişti! Eski haline dönmek istiyor...

Londra’nın Shepherd's Bush bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki Linx isimli genç 5 yaşından 18 yaşına kadar çıplak elle boks yapıyordu. Yıllardır bu sporu düzenli bir şekilde yapan gencin 18 yaşına gelince yüz şekli değişti.

ÇARE ARIYOR

Yüzüne aldığı darbelerden dolayı doku hasarı oluştuğunu söyleyen genç, eski haline dönmek için çare arıyor. Sokakta onu görenler ise bir hastalığı olduğunu zannediyor. Sosyal medyada 3 milyondan fazla takipçisi olan, Linx, görünüşü nedeniyle videolarının çok fazla izlenmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

"BENİ AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Linx, yaptığı açıklamada "Ama insanlar özgüvenli olduğum için nefret ediyor. Bu dünyada artık özgüvenli insan az kaldı, o yüzden beni aşağı çekmeye çalışıyorlar" dedi ve "Bazı insanlar bana mesaj atıyor ve ‘Senin sayende kendimi olduğum gibi kabul ediyorum' diyor. Bu yüzden video çekmeye devam ediyorum. Eğer birilerine özgüven kazandırabiliyorsam, bu çabaya değer." ifadelerini kullandı.