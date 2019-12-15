Yaptıklarıyla hayran bırakıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da var

Tükenmeye yüz tutan tesbih sanatını günümüzde sürdüren Kültür Bakanlığı sanatçısı Necip Fazıl Karadağ'ın özel tasarladığı tesbihlerin benzeri yok. Tesbihlerinde Osmanlı ve İslamiyet'i anlatan motifleri kullanan Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel koleksiyonu için 20'ye yakın tesbih hazırladı. 10 yaşında başladığı tesbih sanatıyla adeta bütünleşen Karadağ, birikimini gelecek nesillere de aktarıyor. El emeği göz nuru tesbihlerini büyük bir aşkla işleyen Karadağ tesbih sanatında da kendine has oluşturduğu üslubuyla tesbih severlerin dikkatini çekiyor. 'Dünyaca ünlü tesbih ustası Necip Fazıl Usta' olarak da anılan Karadağ, yaptığı tesbihlerle hayran bırakıyor. Necip Fazıl Karadağ, bu sanatın yanı sıra musiki ile de ilgileniyor. Karadağ, hem musiki hem de tesbih sanatına ilişkin çalışmalarına devam ediyor.

Tesbihin toplumda ayrı bir yeri olduğunu belirten Necip Fazıl Karadağ, işçiliğinde ağırlıklı olarak Osmanlı motifleri çalıştığını ve bu eserleri sonraki nesillere aktarmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşık 20 tane tesbih gönderdiğini söyleyen. Karadağ, “Özel çalışmaları Cumhurbaşkanımız da seviyor. Mesela elinde çektiğini duyuyorum ve bunu duydukça çok mutlu oluyorum. Tesbih dua tanelidir, o duanın tanelerini de çekmek bizim için daha ön plandadır” dedi.

Yaptığı eserlerin diğerlerinden ayrıldığını vurgulayan Karadağ,"Çünkü biz ona el emeği göz nuru diyoruz. Gözümüzün nurunu oraya nakşettiğimiz zaman o estetik, o mana başka bir şey oluyor. Mesela ben tesbihlerime mana katmayı çok seviyorum. Mesela işte kavuk koyuyorum. Kavuk demek ölümü simgelemek demektir, ölüm her zaman benimle demektir. Bu manayı eğer tesbihe katıyorsan onun gerekçesini karşı tarafa anlatınca onun sanat değeri ortaya çıkıyor. Bir mana yoksa onun sanat değeri de yoktur” diye konuştu.