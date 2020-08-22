Yaptıklarıyla kanınızı donduracak tarihin en acımasız liderleri! Kazıklara çakarak...
Toplu katliamlar yapanlar mı dersiniz, kan içen mi yoksa halkını acımasızca ölüme mahkum eden mi... Bu listede hangisini ararsanız var. Tarihin en acımasız liderlerinin kimler olduğunu öğrenmek isterseniz yazımızı okumaya devam edin!
Uganda askeri diktatörü İdi Amin'in ne denli acımasız bir lider olduğuna dair birçok söylenti mevcut. İdi Amid'in 1971-1979 yılları arasında 300 bin kişinin ölüm emrini verdiği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra birçok kadınla birlikte olan İdi Amin'in; kadınlarından birinin cesedini kendi elleriyle paramparça ettiği, kızlarının gözleri önünde türlü cinayetler için emirler verdiği ve aralarında ülkesindeki rahiplerin de bulunduğu bu cesetleri Nü Nehri'nin vahşi timsahlarına yedirdiği de ortada dolaşan söylentilerden yalnızca birkaçı...
GAIUS JULIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS
Milattan sonra 37 ve 41 tarihlerinnde hükümdarlık yapan Julius Caesar, imparator olabilmek için türlü gaddarlıklara imza attı. Öncelikle erkek kardeşini öldüren Jull Caesa, kız kardeşlerine tecavüz ettikten sonra da onları sattı.
I. MARY
1553 ve 1558 yılları arasında İngiltere'de hükümdarlık yapan I. Mary, Kral VIII. Henry'in ilk eşinden olan kızıdır. Tahta geçtikten sonra yüzlerce protestanı katletmesiyle bilinen I. Mary, tarihe "Kanlı Mary" olarak geçti.
WU ZETİAN
Çin tarihinin tek kadın imparatoriçesi olan Wu Zetian, henüz 14 yaşındayken tahta çıktı ve ailesinden olan rakiplerini dahi ülkeden sürdü ve işkence ederek uzaklaştırdı. Çin sınırları Wu Zetian döneminde Kore'ye kadar genişledi.
TOMAS DE TORQUEMADA
İspanyol Engizisyon Lideri olan Tomas de Torquemada, İspanya kralı V. Ferdinand döneminde başkanlık yapmıştır. Verdiği zalim kararlarla anılan Torquemada, yaklaşık 2 bin kişi için verdiği işkence kararları ile adını tarihe yazdırdı...
III. VLAD
Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda olarak da anılan III. Vlad, Eflak Beyliği hükümdarıydı. Düşmanlarını kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tanınan III. Vlad ile aynı dönemde yaşamadığımız için bizce çok şanslıyız!
ÇAR IVAN
Korkunç Ivan olarak da bilinen Çar Ivan, 16. yüzyılın ortalarında tam 37 yıl süren hükümdarlık döneminde sayısız cinayete imza atmıştır. Hükümeti yeniden kurarken ülkenin tüm aristokratlarını devre dışı bırakan Çar Ivan, ilk eşinin ölümünün ardından tüm aileleri de ortadan kaldırdı. Sonrasında da oğlunu ve kızını öldürdü.
ADOLF HİTLER
1933 - 1945 yılları arasında hükümdarlık yapan Adolf Hitler, Alman ırkından olmayan insanları işkencelere maruz bırakarak ölene dek çalıştırıyordu. Üstün ırk yaratma planı içerisinde olan Hitler, bu hayal uğruna tam 11 milyon insanın katledilerek ölmesine neden olmuştur.
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