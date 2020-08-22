Yaptıklarıyla kanınızı donduracak tarihin en acımasız liderleri! Kazıklara çakarak...

Toplu katliamlar yapanlar mı dersiniz, kan içen mi yoksa halkını acımasızca ölüme mahkum eden mi... Bu listede hangisini ararsanız var. Tarihin en acımasız liderlerinin kimler olduğunu öğrenmek isterseniz yazımızı okumaya devam edin!

İDİ AMİN

Uganda askeri diktatörü İdi Amin'in ne denli acımasız bir lider olduğuna dair birçok söylenti mevcut. İdi Amid'in 1971-1979 yılları arasında 300 bin kişinin ölüm emrini verdiği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra birçok kadınla birlikte olan İdi Amin'in; kadınlarından birinin cesedini kendi elleriyle paramparça ettiği, kızlarının gözleri önünde türlü cinayetler için emirler verdiği ve aralarında ülkesindeki rahiplerin de bulunduğu bu cesetleri Nü Nehri'nin vahşi timsahlarına yedirdiği de ortada dolaşan söylentilerden yalnızca birkaçı...

GAIUS JULIUS CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS

Milattan sonra 37 ve 41 tarihlerinnde hükümdarlık yapan Julius Caesar, imparator olabilmek için türlü gaddarlıklara imza attı. Öncelikle erkek kardeşini öldüren Jull Caesa, kız kardeşlerine tecavüz ettikten sonra da onları sattı.