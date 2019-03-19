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Yaralı Kuşlar dizisi ne zaman başlıyor? İşte Yaralı Kuşlar konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2019 01:56 | Son Güncelleme

Kanal D’nin hafta içi her gün izleyici karşısına çıkacak dizisi Yaralı Kuşlar’ın yayın tarihi belli oldu. Peki Yaralı Kuşlar dizisi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte Yaralı Kuşlar 1. bölüm fragmanı ve hakkında tüm bilgiler.

Yaralı Kuşlar dizisi ne zaman başlıyor? İşte Yaralı Kuşlar konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin gündüz kuşağında yayınlanacak olan iddialı dizisi Yaralı Kuşlar ekrana gelmek için gün sayıyor. Yapımını Stellar Yapım’ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr’ın üstlendiği Yaralı Kuşlar’ın senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yaparken, yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor. Yeni günlük dizi Yaralık Kuşlar'ın yayın tarihi ve saati de belli oldu.

Yaralı Kuşlar, 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de yayınlanacak.

YARALI KUŞLAR KONUSU NEDİR?
Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, 1 Nisan’dan itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da ekrana gelecek.

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YARALI KUŞLAR 1. BÖLÜM FRAGMANI

YARALI KUŞLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar’ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Efe), Ali Yasin Özegemen(Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor.

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