EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Yararlı eş anlamlısı nedir? Yararlının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Yararlı eş anlamlısı nedir? Yararlının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yararlı sözcüğü hem eşyalar hem de insanlar için kullanılan ve genel anlamı itibarıyla işe yarayan anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Yararlı sözcüğünün kullanıldığı birleşik fiiller de bulunur. Özellikle günlük konuşma dilinde kullanım alanı geniş olan yararlı kelimesi topluma fayda sağlayan kişiler ya da herhangi bir konuda işe yarayan eşyalar için kullanılan bir kelimedir. Peki, yararlı kelimesiyle farklı ifade edilen ancak aynı anlamı karşılayan eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Yararlı eş anlamlısı nedir? Yararlının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk dili pek çok farklı medeniyetten sözcükleri kendi bünyesinde kazandırdığı hem de kendi içinde yeni kelimeler üretmesi sayesinde dilimiz kelime bakımından zengin bir dildir. Yararlı kelimesi köken olarak Türkçe kökenli bir kelime olduğundan dolayı uzun yıllardır dilimizde kullanılan bir kelimedir. Yararlı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamı ifade eder:

  • İşe yarayan, yarar sağlayan ve yararı olan.
Sadece eş anlamlısı nedir? Sadece eş anlamlısı nedir?

Yararlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede kelimelerin zenginliği aynı anlama gelen farklı sözcüklerden de anlaşılır. Yararlı kelimesi de anlamdaşı olan kelimelerden biridir. Birçok kelimenin olduğu gibi yararlı sözcüğünün de dilimizde aynı anlama gelen eş anlamlısı bulunur. Yararlının eş anlamlısı cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak birbirinden farklı olsa da anlam olarak aynı oldukları için birbirleri yerine kullanılabilen kelimeleri ifade eder. Eş anlamlı kelimelere aynı zamanda anlamdaş kelimeler de denir.

Yararlı dışında aynı anlamı ifade eden bir de anlamdaş sözcükler bulunur. Yararlı ile anlamdaş olan sözcükler cümle içinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yararlı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin yazılışı ve okunuşu yararlıdan farklıdır. Yararlı eş anlamlısı kelimeler:

  • Hayır
  • İyi
  • Olumlu
  • Faydalı
  • Avantajlı
Orman eş anlamlısı nedir? Orman eş anlamlısı nedir?

Yararlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yararlı kelimesi ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcüklerden en çok faydalı sözcüğü kullanılır. Gereksinimlerin karşılanması durumunda tüketicilerin aldığı haz olarak da ifade edilen faydalı kelimesi yararlı kelimesi ile aynı anlama gelir. Bu kelimeler örnek cümleler ile açıklandığı zaman eş anlamlı kelimeler konusu daha iyi anlaşılır. Yararlı eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Daha faydalı bir sonuç alabilmek için çok çalışmalıyız.
  • Yapmayı düşündüğün şey her açıdan daha avantajlı.
Meşhur eş anlamlısı nedir? Meşhur eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı?
Talebe eş anlamlısı nedir?Talebe eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir yararlı eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık KPSS ortaöğretim puanı ne, kaç puan almak gerekli?

Yabancı eş anlamlısı nedir?

Yabancı eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.