Yararlı eş anlamlısı nedir? Yararlının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk dili pek çok farklı medeniyetten sözcükleri kendi bünyesinde kazandırdığı hem de kendi içinde yeni kelimeler üretmesi sayesinde dilimiz kelime bakımından zengin bir dildir. Yararlı kelimesi köken olarak Türkçe kökenli bir kelime olduğundan dolayı uzun yıllardır dilimizde kullanılan bir kelimedir. Yararlı kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamı ifade eder:

İşe yarayan, yarar sağlayan ve yararı olan.

Yararlı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede kelimelerin zenginliği aynı anlama gelen farklı sözcüklerden de anlaşılır. Yararlı kelimesi de anlamdaşı olan kelimelerden biridir. Birçok kelimenin olduğu gibi yararlı sözcüğünün de dilimizde aynı anlama gelen eş anlamlısı bulunur. Yararlının eş anlamlısı cümle içinde kullanıldığı zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Eş anlamlı kelimeler yazılış ve okunuş olarak birbirinden farklı olsa da anlam olarak aynı oldukları için birbirleri yerine kullanılabilen kelimeleri ifade eder. Eş anlamlı kelimelere aynı zamanda anlamdaş kelimeler de denir.

Yararlı dışında aynı anlamı ifade eden bir de anlamdaş sözcükler bulunur. Yararlı ile anlamdaş olan sözcükler cümle içinde kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yararlı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerin yazılışı ve okunuşu yararlıdan farklıdır. Yararlı eş anlamlısı kelimeler:

Hayır

İyi

Olumlu

Faydalı

Avantajlı

Yararlının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yararlı kelimesi ile aynı anlama gelen anlamdaş sözcüklerden en çok faydalı sözcüğü kullanılır. Gereksinimlerin karşılanması durumunda tüketicilerin aldığı haz olarak da ifade edilen faydalı kelimesi yararlı kelimesi ile aynı anlama gelir. Bu kelimeler örnek cümleler ile açıklandığı zaman eş anlamlı kelimeler konusu daha iyi anlaşılır. Yararlı eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: