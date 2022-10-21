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Meşhur eş anlamlısı nedir? Meşhur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

21.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler yazıldığında ve okunduğunda birbirinden farklı olan, ancak aynı anlama gelen sözcüklere denir. Dilimiz bu sözcükler bakımından oldukça zengindir. Meşhur kelimesi de eş anlamlı sözcüğe sahip bir kelimedir. Peki meşhur sözcüğünün bu eş anlamlıları nelerdir?

Meşhur eş anlamlısı nedir? Meşhur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk toplulukları zaman içerisinde pek çok farklı toplumla dil ve kültür anlamında etkileşime geçmiştir. Bu etkileşimden diller de etkilenerek birbirleriyle çeşitli kelime alışverişi yaşamışlardır. Meşhur da dilimize bu şekilde eklenen kelimelerden bir tanesidir. Arapçada "belli, tanınmış" anlamına gelen "meşhūr" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçen meşhur kelimesi herkesçe bilinen, adı sanı yayılan ünlü kişiler için kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre meşhur kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın (kimse)

Meşhur kelimesiyle ilgili birkaç örnek cümleler:

  • Gazinonun yeni meşhuru Asiye herkesin gözdesiydi.
  • Yeni şarkılarıyla birlikte meşhur olmuştu.
  • Meçhul bir adamla meşhur bir adamın yan yana oluşu çok denk gelinmeyecek bir andı.
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Meşhur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimelerin dilimizde kullanımı çok yaygındır. Aynı anlamda olan bu kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilirler. Meşhur kelimesinin de pek çok eş anlamlısı vardır. Meşhur kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde meşhur yerine kullanılabilir. Meşhur eş anlamlısı kelimeler:

  • Ünlü
  • Maruf
  • Tanınmış
  • Angın
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Meşhurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Meşhurun eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler şu şekilde listelenebilir:

  • İnternete yüklediği videolar sayesinde tanınmış birisi olmayı başarmıştı.
  • Ünlü olmanın ekmeğini yiyerek hiç beklemeden işini bitirebildi.
  • Bir iki alkış aldın diye kendini tanınmış sayman saçmalıktan ibaret.
  • Bu mekân canlı müzikleriyle ünlüdür.
  • O anlının akıyla çıktığı ameliyatlarla tanınmış harika bir doktordu.
  • Yeterince post yüklerse günün birinde ünlü olacağını zannediyor.
  • Bir insanı ünlü yapan şey zannedildiği gibi sadece başarıları değildir.
  • Fotoğraf çekilmeye gelenlerin ardı arkası kesilmiyordu, ünlü olmanında bir bedeli var tabi.
  • Herkesçe bilinen angın bir kadayıfçı var, isterseniz bir uğrayalım?
  • Pek maruf birisiydi kentte onu tanımayan kimse kalmamıştı.
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