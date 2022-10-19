Sadece eş anlamlısı nedir? Sadecenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sadece kelimesi Türkçede zarf olarak kullanılan bir kelimedir. Cümle içerisinde bir fiili, sıfatı ya da zarfı çeşitli kavramlar bakımından etkileyen ve niteleyen bir kelimedir. Sadece kelimesi Farsça "sāde" kelimesinden alınıp türetildiği düşünülmektedir. Sadece kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "yalnızca"dır.

Sadece kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbiri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamında değişiklik veya bozulmaya neden olmazlar. Sadece kelimesi de dilimizde eş anlamı bulunan kelimelerden biridir. Sadecenin eş anlamlısı olan kelimeler cümle içinde birbiri yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamı aynı kalır, bozulmaz. Sadece kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şöyledir;

Yalnızca

Yalnız

Sade

Hemen

Bir

Safi

Yazılış ve okunuşları birbirinden farklı olan bu kelimeler aynı anlama gelir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde bir arada kullanılmazlar. Bir arada kullanımları cümlede anlatım bozukluğuna sebep olabilir.

Sadecenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde farklı şekillerde kullanımı, kelime anlamlarının daha kolay anlaşılmasına ve eş anlamlı kelimelerin öğrenilmesine fayda sağlar. Kelime hazinesini de zenginleştirmeye yarayan eş anlamlı kelimelerin farklı şekillerde kullanımı cümle içerisinde anlam bozukluğu oluşturmaz. Sadece eş anlamlısı kelimelerle ile örnek cümleler: