Orman eş anlamlısı nedir? Ormanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanıma göre orman kelimesi "ağaçlarla örtülü geniş alan" anlamına gelir. Kesin olmamakla beraber Eski Türkçede "kesmek" anlamına gelen "or-" fiilinden türediği düşünülmektedir. Yazılı olarak ilk defa anonim bir eser olan ve 14. yüzyılda yazılan Oğuzname’de “bu yirde bir uluğ orman bar idi” cümlesinde geçmektedir. Bu metinden sonra orman kelimesini birçok metinde görülmektedir. Bugün Yunancada kullanılan "rumani" kelimesiyse Türkçeden Yunancaya geçmiştir ve "sık orman" anlamını taşımaktadır.
Orman kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime bulunur. Bu kelime orman kelimesiyle benzer anlamı karşılar. Bu nedenle orman eş anlamlısı olan kelimeyi cümle içinde kullanırken mutlaka cümlenin bağlamını kontrol etmek gerekir. Orman eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:
Cümle içinde eş anlamlı kelimeleri birbirleri yerine kullanmak anlatım bozukluğuna yol açmaz. Orman kelimesinin eş anlamı olan ağaçlık kelimesi cümle içinde orman yerine kullanılabilir. Orman kelimesi ve ormanın eş anlamlısı ile örnek cümleler: