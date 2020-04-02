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Yarasalar hakkında daha önce hiç duymadığınız 24 bilgi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla adını daha fazla duymaya başladığımız yarasalar hakkında şimdiye kadar duymadığımız 24 bilgi...

Koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla birçok uzman kaynağının yarasa olabileceğini işaret etmişti. 54 milyon yıldır dünyadaki yaşamlarını sürdüren yarasalar, dünyadaki memeli türlerinin dörtte birini oluşturur.

Yarasalar kuduz, hanta, sars gibi birçok zoonoz etkenin konakçısı. Dünyadaki tüm canlı formları virüs barındırır; yarasalar da istisna değildir. Ancak yarasaları virüslerle ilişkilendirilmesinde orantısal ön plana çıkaran bazı nedenler var. Yarasaların büyük koloniler halinde yaşamaları, tüneme davranışları ve barındıkları ortamların koşulları hastalık etkenlerinin yayılmasını da kolaylaştırır. Uçabiliyor olmaları da en büyük etkenlerden biri!

Birçok paleontolog ve bilim adamına göre, yarasalar insanlığın varoluşundan önce dahi yaşamlarını sürdürüyorlardı. Yarasalar insanlar arasında iyi bir üne sahip olmamasına rağmen aslında gerçekten harika yaratıklardır.

İşte onları bu kadar harika kılan 24 bilgi...

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Anahtar Kelimeler:
yarasalar, koronavirüs,

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