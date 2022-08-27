Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yalnız ve yaşlı bir adam olduğunu sandı! 100.000 dolarlık uygunsuz teklifi karşısında şoke oldu

Yalnız ve yaşlı bir adam olduğunu sandı! 100.000 dolarlık uygunsuz teklifi karşısında şoke oldu

27.08.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Florida'da bir seks suçlusunun süpermarkette 8 yaşındaki bir kız çocuğunu annesinden 100 bin dolara satın almaya çalıştı. 85 yaşındaki adam, annenin olayı polise bildirmesinin ardından tutuklandı.

Yalnız ve yaşlı bir adam olduğunu sandı! 100.000 dolarlık uygunsuz teklifi karşısında şoke oldu

85 yaşındaki Hellmuth Kolb, Perşembe günü Port Orange'daki meşhur bir süpermarkette gördüğü küçük bir kız çocuğunun annesine yaklaştı ve uygunsuz bir teklifte bulundu. Yaşlı adamın, 2018'de bir başka mağazada farklı bir çocuğu satın almaya çalıştıktan sonra denetimli serbestlik altında olduğu ve çocuklarla temasının yasaklı olduğu ortaya çıktı.

YALNIZ VE YAŞLI BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Küçük kızın annesi Lauren Benning, Kolb'un kendisine ve kızına yaklaştığında yalnız bir yaşlı adam olduğunu düşündüğünü söyledi. Benning, ''Yanıma geldi. Kızımın ne kadar güzel olduğu, dansının ne kadar iyi olduğu ve asla çocuk sahibi olamayacağı ve çocuk istediği hakkında bir şeyler anlatmaya başladı” diye anlattı.

100.000 DOLAR TEKLİF ETTİ

Ancak Benning, etkileşimin kısa sürede karanlık bir hal aldığını söyledi. Daha sonra otoparkta kendisine tekrar yaklaştığını, aslında onu otoparkta kovaladığını ve ''Hey, seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Onu 100.000 dolara satın almak istiyorum.'' dediğini söyledi. ''Tam bir şoktaydım." diye de ekledi.

Endişeli anne, Kolb'un çocukların etrafında olmasına izin verilmemesi gerektiğini ve hapis edilmesi gerektiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kestiAldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti
Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştıVajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı
Genç modele şoke eden hediye! Cinsel organının…Genç modele şoke eden hediye! Cinsel organının…
Anahtar Kelimeler:
abd istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kameranın karşısına geçti! Bir anda iç çamaşırını çıkarttı

Kameranın karşısına geçti! Bir anda iç çamaşırını çıkarttı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

İlginizi Çekebilir

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.