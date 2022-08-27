Yalnız ve yaşlı bir adam olduğunu sandı! 100.000 dolarlık uygunsuz teklifi karşısında şoke oldu

85 yaşındaki Hellmuth Kolb, Perşembe günü Port Orange'daki meşhur bir süpermarkette gördüğü küçük bir kız çocuğunun annesine yaklaştı ve uygunsuz bir teklifte bulundu. Yaşlı adamın, 2018'de bir başka mağazada farklı bir çocuğu satın almaya çalıştıktan sonra denetimli serbestlik altında olduğu ve çocuklarla temasının yasaklı olduğu ortaya çıktı.

YALNIZ VE YAŞLI BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Küçük kızın annesi Lauren Benning, Kolb'un kendisine ve kızına yaklaştığında yalnız bir yaşlı adam olduğunu düşündüğünü söyledi. Benning, ''Yanıma geldi. Kızımın ne kadar güzel olduğu, dansının ne kadar iyi olduğu ve asla çocuk sahibi olamayacağı ve çocuk istediği hakkında bir şeyler anlatmaya başladı” diye anlattı.

100.000 DOLAR TEKLİF ETTİ

Ancak Benning, etkileşimin kısa sürede karanlık bir hal aldığını söyledi. Daha sonra otoparkta kendisine tekrar yaklaştığını, aslında onu otoparkta kovaladığını ve ''Hey, seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Onu 100.000 dolara satın almak istiyorum.'' dediğini söyledi. ''Tam bir şoktaydım." diye de ekledi.

Endişeli anne, Kolb'un çocukların etrafında olmasına izin verilmemesi gerektiğini ve hapis edilmesi gerektiğini söyledi.



