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  4. Yardımsever gençler, ihtiyaç sahibi aileye "sıcak yuva" kurdu

Yardımsever gençler, ihtiyaç sahibi aileye "sıcak yuva" kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, maddi imkansızlıklar nedeniyle zor şartlarda yaşayan beş çocuklu Edikli ailesine yardım eli uzatan gençler, aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu - Yılmaz Edikli: - "Önceki evimiz soğuktu. Arkadaşlardan Allah razı olsun, bize yardımcı oldular. Ev buldular ve eşyaları alıp, buraya getirdiler, evi dayayıp döşediler"

ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ta Asım'ın Nesli Gençlik Platformu üyesi gençler, ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvaya kavuşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan beş çocuklu Edikli ailesinin zor şartlar altında yaşadığını öğrenen gençler, aileye yardımcı olmak için harekete geçti.

Gençler önce aile için yeni bir ev kiraladı, ardından da aralarında topladıkları paralarla yeni eşyalar aldı.

Yeni evleri ve eşyalarıyla mutlu olan aile, sıcak yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Uygun bir iş olursa çalışmak istiyorum"

Uzanan yardım elinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz Edikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada önceki evlerinin çok soğuk olduğunu, çocuklarının üşüdüğünü, maddi imkansızlık nedeniyle daha iyi koşullarda bir eve çıkamadıklarını anlattı.

Gençlerin zor zamanlarında yardım eli uzattığını kaydeden Edikli, "Ev buldular ve eşyaları alıp buraya getirdiler, evi dayayıp döşediler. Ben lokanta, çay ocağı, fırın gibi bir yerde iş bulursam çalışıyorum. 4 seneden beri bu şekilde geziyorum. Şu anda uygun bir iş olursa çalışmak istiyorum." diye konuştu.

Oğlu Nevzat Edikli de gençlere teşekkür ederek, yeni eşyalarını ve odasını çok sevdiğini söyledi.

Asım'ın Nesli Gençlik Platform Başkanı Faruk Ali Sözbilici ise ailenin atıl durumdaki bir evde yaşadıklarını öğrenmeleri sonrası harekete geçtiklerini belirterek, "Önce yeni bir ev bulduk ve eşyaların hepsini yeniledik. Bu yardımları ise lise, üniversite ve mezun kardeşlerimizin arasında topladıkları harçlıklarla ve gönüllü ailelerin de desteğiyle yaptık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Platform üyeleri Gamze Kozak ve İsmail Topal da yaptıkları yardımların kendilerinde manevi bir huzur verdiğini ve topluma faydalı işler yapmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Asımın Nesli Gençlik Platformu, gönüllü, yardım,

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