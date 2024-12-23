Yaren Dağ, radikal değişimiyle gündemde! Tesettürlü halini paylaştı

Yaren Dağ, Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuş ve yarışmadaki samimi tavırlarıyla büyük ilgi görmüştü. Estetikleriyle ve kalçasındaki görünümle gündeme sık sık gelen yarışmacı radikal bir değişime gitti.

Kısmetse Olur Yaren, sosyal medya hesabındaki tüm fotoğraflarını kaldırarak büyük bir değişim yaşadığını gösterdi.

Yaren Dağ’ın sosyal medya hesabında yaptığı bu radikal değişiklik, tesettüre girdiği iddialarını gündeme getirdi. İlk olarak namaz kıldığı anları paylaştığı bir gönderiyle dikkat çeken Yaren Dağ, ardından başörtülü pozlarıyla gündem oldu.

Sonunda ise tesettürlü ve pardesülü halini paylaşarak, "Yeni Yaren Dağ" dedi ve takipçilerine yeni halini tanıttı.



Yaren Dağ'ın bu değişimi ve tesettürle ilgili paylaşımları gündem oldu.

YAREN DAĞ KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının iddialı isimlerinden biri olan Yaren Dağ, 25 yaşındadır. Programda kendisini hemşire olarak tanıtmıştı. Yaren, “ Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum” sözleriyle yarışmadaki erkeklerin dikkatini çekmişti.