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Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman?

11.09.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başrolleri paylaştığı Yargı dizisini Kanal D'nin yayın akışında görenler, "Yargı bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in üstlendiği dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. Peki, Yargı dizisi yeni sezon ne zaman?

Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman?

Yargı dizisi yeni sezon tarihi, 11 Eylül 2022 Pazar günü Kanal D yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Birçok kişi diziye ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman?

YARGI DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Yargı dizisi bu akşam ekrana gelecek fakat dizinin yeni bölümü (2. sezon 1. bölüm) 18 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi hakkında gelen yeni bilgilere göre oyuncular yeni sezon tanıtım çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmış oldular. Kanal D'nin resmi sitesinde yeni sezon tarihi henüz yer almıyor. Ancak yapımın 18 Eylül 2022 tarihinde ekranlara döneceği tahmin ediliyor.

YARGI DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları olan ve mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz, kimi zaman birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, kimi zaman göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu garip ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktası dönemine gelmişlerdir.

Sırlara içindeki Zafer düğümü çözülmüştür. Ve acaba öğrendiklerinden sonra Ceylin'in kararı ne olacaktır?

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