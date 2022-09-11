Yargı dizisi yeni sezon tarihi, 11 Eylül 2022 Pazar günü Kanal D yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Birçok kişi diziye ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi yeni sezon ne zaman?

YARGI DİZİSİ BUGÜN VAR MI?

Yargı dizisi bu akşam ekrana gelecek fakat dizinin yeni bölümü (2. sezon 1. bölüm) 18 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi hakkında gelen yeni bilgilere göre oyuncular yeni sezon tanıtım çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmış oldular. Kanal D'nin resmi sitesinde yeni sezon tarihi henüz yer almıyor. Ancak yapımın 18 Eylül 2022 tarihinde ekranlara döneceği tahmin ediliyor.

YARGI DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları olan ve mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz, kimi zaman birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, kimi zaman göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu garip ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktası dönemine gelmişlerdir.

Sırlara içindeki Zafer düğümü çözülmüştür. Ve acaba öğrendiklerinden sonra Ceylin'in kararı ne olacaktır?

