Yargı’da sular durulmuyor! Savcı Pars Mehmet Yılmaz Ak ile senarist arasında ne yaşandı?

Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisindeki savcı Pars rolü ile oldukça seviliyor. Savcı Pars'ın ikonik hareketleri izleyiciyi de oldukça güldürüyor. Önce dizinin yapım şirketinden sonra da Mehmet Yılmaz Ak'tan ayrılık iddialarına ilişkin açıklama geldi.



Dizinin senaristi ve aynı zamanda Eren Komiser Uğur Aslan'ın eşi olan Sema Ergenekon'u Ay Yapım, Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılığını doğruladı ve bir bildiri yayınladı. Bildiride:

" Yargı dizimizin oyuncularından Mehmet Yılmaz Ak, yaşadığı sağlık probleminin çalışmasına mani olduğunu belgeleyen uzman doktor raporunu yapım şirketimize sunmuş ve projemizden kendi isteğiyle ayrılmıştır. #Yargı hız kesmeyen hikâyesiyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

SAVCI PARS'A VEDA

Mehmet yılmaz Ak ise Savcı Pars'a vedasını farklı ifadelerle açıkladı. Ak, Instagram hesabından bir yazı paylaşarak diziden ayrıldığını duyurdu. Ak paylaşımında:

" Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım "YARGI" projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım" dedi.

"GÜZEL GÜNLERDE GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Ünlü oyuncu veda paylaşımına:

"Benden tüm bu süreç boyunca sevgisini ve ilgisini eksik etmeyen, izleyicilere ve dostlara ayrıca teşekkür etmek isterim...

Son olarak, sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek ciddi bir durum yoktur. Gündemi böyle bir haber ile meşgul ettiğim için özür dilerim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Yılmaz Ak" ifadeleriyle devam etti.



