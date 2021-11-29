MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi 11. son bölümde Ceylin'in aşk itirafına Ilgaz'dan şaşırtan yanıt: Seni öpmek için deliriyorum ama yapamam

Yargı dizisi 11. son bölümde Ceylin'in aşk itirafına Ilgaz'dan şaşırtan yanıt: Seni öpmek için deliriyorum ama yapamam

29.11.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı 11. son bölümüyle ekrana geldi. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin ve Ilgaz arasında romantik anlar yaşandı. Duygularına hakim olamayan Ceylin sonunda Ilgaz'a açıldı. Ceylin'in "Aklından ne geçiyorsa benim geçmiyor mu sanıyorsun? Kendimi tutmak için nasıl bir savaş verdiğime inanamazsın. Ben varım Ilgaz" dedi. Ilgaz'ın ise "Şu an seni öpmek için deliriyorum ama yapamam" sözleri dikkat çekti.

Yargı dizisi 11. bölümüyle 28 Kasım Pazar akşamı seyirci karşısına çıktı. Yargı dizisi yeni bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yargı'nın son bölümünde, aralarındaki durumdan oldukça sıkılan ve kendini yorgun hisseden Ceylin sonunda Ilgaz'a açılmaya karar verdi.. Hislerini söyleyen Ceylin ise Ilgaz'ın açıklamasıyla sarsıldı.

61a0bf25933ccb159c0b7938

Ilgaz, "Şu an seni öpmek için deliriyorum ama yapamam. Sana söylediğim şeyden sonra bana o kadar sinirleneceksin ki, değil öpmek yüzüme bile bakmak istemeyeceksin" dedi. Ilgaz'ın bu tavrı Ceylin'i şoke etti.

61a0bf19933ccb159c0b7919

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin’in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.

61a0bf25933ccb159c0b7923
Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

61a0bf24933ccb159c0b791e
Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin’in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir “keşke”nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"Darp ve aldatmayı unuttu! "Minik kuş geri döndü"
PARTNERSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdıSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
Üç Kuruş'ta büyük aşk böyle ortaya çıkıyor!Üç Kuruş'ta büyük aşk böyle ortaya çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Dolar iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda

Dolar iktidara geldiğimiz günden beri 7 kat artmış durumda

Ünlü şarkıcının acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcının acı günü! Son yolculuğuna uğurlandı

Aşiretten yeni karar: Kız isteme törenindeki altın miktarına kota koydular

Aşiretten yeni karar: Kız isteme törenindeki altın miktarına kota koydular

Ders uzayınca öğle yemeğine çıkamayan öğrenci öğretmenini dövdü

Ders uzayınca öğle yemeğine çıkamayan öğrenci öğretmenini dövdü

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Müge Anlı kötü haberi duyurdu! Rahmi Özkan...

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Göğüs dekoltesi olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.