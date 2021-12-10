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Yargı dizisi 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ceylin, Engin'in cezaevinde kaçmasına engel olacak mı?

10.12.2021 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 13. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'nın yeni bölümünde Engin, cezaevinde zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılıyor. Engin'i hastanede gören Ceylin, bir yandan onun ölmesini isterken diğer yandan da yaşayıp cezasını çekmesini istiyor. Metin, babası Merdan'la karşı karşıya gelirken, Ceylin, Engin'in kaçmayı planladığını anlıyor. Peki Ceylin, Engin'in kaçmasına engel olabilecek mi?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi, 13. bölümüyle 12 Aralık Pazar akşamı seyirci karşısına çıkacak.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, birbirlerine en yakın oldukları anda Ilgaz’dan gelen beklenmedik tereddüt ile sarsılır. Acaba Metin’in bu sırrı, Ilgaz ile Ceylin’in özenle kurmaya çalıştıkları bağı geri dönüşsüz bir biçimde kıracak mı, yoksa daha da güçlenmesine mi sebep olacaktır?

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İyiden iyiye köşeye sıkışan Engin’in tehditleri herkesin dünyasını alt üst etmektedir.

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Herkesin kendisini sınadığı, hızla daralan bu zaman içerisinde, Engin’i hamle yapmaktan alıkoyacak yollar, ayrılıklar ve beklenmedik birliktelikler ortaya çıkacaktır. Engin’in herkesi acıtan küçük kıvılcımları, büyük bir yangına mı sebep olacak, yoksa söndürülebilecek midir?

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Ilgaz ve Ceylin her şeye rağmen, tarafları oldukları davada mesleki olarak birlikte hareket etmek zorundadır.

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Geri sayım devam ederken, hiç beklemedikleri bir gelişme başta ikisi olmak üzere herkesi yeni bir yola sürükleyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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