MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin, Yekta'nın sırrını öğreniyor

Yargı dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin, Yekta'nın sırrını öğreniyor

17.02.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 21. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı'da Laçin, Yekta'nın diplomasız olduğunu Ceylin'e anlatıyor. Peki Ceylin bu bilgiyle ne yapacak?

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 21. yeni bölümüyle 20 Şubat Pazar akşamı ekranlarda olacak.

CEYLİN YEKTA GERÇEĞİNİ ÖĞRENİYOR

Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğu söyler. Baba ve oğul karşı karşıya gelir.

62060c5844539522bc74c706
Yekta ise Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar. Seda ise Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır. Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır. Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır.

62060c5844539522bc74c709

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Ilgaz, Pars ve Eren kriminaldeki çürük yumurtayı bulmak için güçlerini birleştiriyor.

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin’in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

62060c5844539522bc74c712

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken.
62060c5844539522bc74c716

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekün bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

![62060c5844539522bc74c720](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13758095/640xauto.jpg.
Ceylin’i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz’ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu “adalet savaşı”nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin’i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aziz 14. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz ve Efnan evleniyor mu?Aziz 14. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz ve Efnan evleniyor mu?
Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce... Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...
Pozlarına yorum yağdı! "Selin nerede?"Pozlarına yorum yağdı! "Selin nerede?"
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Mert Öcal'ın gizli aşkından Nisa Bölükbaşı paylaşımı!

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Erdoğan duyurdu! Elektrik faturalarında yeni düzenleme

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

Esra Erol'dan flaş hamle! Kardeşinin eski nişanlısı Alişan'ın ayrılık haberini görünce...

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

'Edep' çıkışı sonrası Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video yeniden gündem oldu

'Edep' çıkışı sonrası Orhan Gencebay'ın Hülya Avşar'ın kalçasına vurduğu video yeniden gündem oldu

'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

'FETÖ'cü hakemler' için bir açıklama daha! ''İsimleri tek tek vereceğim''

İlginizi Çekebilir

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

Sahillere vurdu! Uzmanlar uyardı: Tetikte olun

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

İlaç kadar faydalı! Doktorlar bile öneriyor

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.