Yargı dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ceylin, Yekta'nın sırrını öğreniyor

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi 21. yeni bölümüyle 20 Şubat Pazar akşamı ekranlarda olacak.

CEYLİN YEKTA GERÇEĞİNİ ÖĞRENİYOR

Niyazi'nin intiharının ardından Metin, Ilgaz ve Ceylin'e çok kızar. Polisin yerine suçluyu kendilerinin takip etmelerinin kabul edilemez bir hata olduğu söyler. Baba ve oğul karşı karşıya gelir.



Yekta ise Ceylin'e karşı olan tutumunu daha da sertleştirmiştir. Ceylin'in suçlanması için elinden geleni yapar. Seda ise Laçin'e Yekta'nın her şeyi bildiğini anlatınca olaylar karışır. Murat'ın kendisi için suçu üstlenmesine çok üzülen Laçin soluğu Ceylin'in yanında alır. Yekta'nın avukat diplomasının olmadığı bilgisini verir. Ortalık iyice karışır.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Ilgaz, Pars ve Eren kriminaldeki çürük yumurtayı bulmak için güçlerini birleştiriyor.

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin’in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken.



Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekün bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

![62060c5844539522bc74c720](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13758095/640xauto.jpg.

Ceylin’i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz’ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu “adalet savaşı”nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin’i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.