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Yargı dizisi bitti mi? Bu akşam yeni bölüm var mı? Yargı son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

04.06.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı sezon finali ile gündemdeki yerini koruyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi, son bölümüyle büyük ses getirmişti. Ceylin ve Ilgaz'ın etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir kitle tarafından yakından takip ediliyor. Yargı'da izleyenleri derinden etkileyen olaylar yaşandı. Yayınlanan son bölüm sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Yargı dizisi bitti mi? Bu akşam yeni bölüm var mı? Yargı son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Yargı dizisi bitti mi? Bu akşam yeni bölüm var mı? Yargı son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Pazar günlerinin reyting rekortmeni dizisi Yargı final haberleri ile gündemdeydi. Ceylin ve Ilgaz savcının etrafında gelişen olayların anlatıldığı dizi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin takipçileri Yargı sezon finali ve Ilgaz savcı ile ilgili gelişmeleri sorguluyor. Konuya dair Ay Yapım tarafından bir açıklama yapıldı. İşte Yargı sezon finali ve bitip bitmediği ile ilgili gelişmeler...

YARGI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Pars savcı, Rıdvan ve Özge'nin ayrılıklarının ardından Yargı dizisinin final yapması beklenirken, dizinin senaristi Sema Ergenekon'dan yeni bir açıklama gelmişti. Pazar akşamları seyirciyle buluşan “Yargı” 14 Mayıs’taki seçim süreci nedeniyle 63. bölümünde sezon finali yaptı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrol oynadığı dizinin 63. bölüm finali yine seyirciyi şaşırtacak şekilde bitti.

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BU AKŞAM YARGI YENİ BÖLÜM VAR MI?

Kanal D “Yargı 3. sezonda da sizlerle” mesajıyla fenomen dizinin yeni sezonda da süreceğini ilan etti. 36. bölüm ile sezon finali yapan Yargı, 3. sezonda da yine Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

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Sevilen dizi iki hafta önce sezo finali yaptı. Bu akşam Yargı dizisinin yerine Jurassic World (Yabancı Sinema) yayınlanacak.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır. Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

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Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

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Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da… Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.

4 HAZİRAN KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:15 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Veda Mektubu
16:15 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World (Yabancı Sinema)
22:30 Jurassic World (Yabancı Sinema)
00:45 Köpek Balığı İstilası 4 (Yabancı Sinema)
02:15 Poyraz Karayel
04:30 5N1K
04:50 Kavak Yelleri


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