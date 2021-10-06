Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i IMDb’nin zirvesine taşıdı

Sema Ergenekon’un hikayesini 2 yıllık bir birikim ile oluşturduğu Yargı’nın yükselişi oyuncuların da öne çıkmasını sağlıyor. Başrolde buluşan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ikilisi sektörün tüm dünyada data merkezi olarak bilinen IMDB’nin sıralamasında da yukarı çıktı.

Başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan ve gündemden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB’nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti.

TÜRKİYE LİSTESİNİN ZİRVESİNDELER

Kanal D’nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB’nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı.

Türkiye doğumlu oyuncular kategorisinde en çok konuşulanlar arasında 1. sırada Pınar Deniz yer alırken Kaan Urgancıoğlu da 3. sırada yer aldı. Oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen ve övgüler toplayan ikili, dünya sıralamasında da 50 bin kişi arasında ilk 7 bin kişi arasına girdi.

