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Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i IMDb’nin zirvesine taşıdı

06.10.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi sezona çok iyi başlayan diziler arasında yer alıyor. Çok iyi bir başlangıç yapan Yargı dizisi her hafta reytinglerini arttırarak yoluna devam ediyor. Yargı dizisinin başrol oyuncusu Kaan Urgancıoğlu, diziden sonra IMDb’nin zirvesine yerleşti.

Yargı dizisi Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’i IMDb’nin zirvesine taşıdı

Sema Ergenekon’un hikayesini 2 yıllık bir birikim ile oluşturduğu Yargı’nın yükselişi oyuncuların da öne çıkmasını sağlıyor. Başrolde buluşan Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ikilisi sektörün tüm dünyada data merkezi olarak bilinen IMDB’nin sıralamasında da yukarı çıktı.

Başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan ve gündemden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB’nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti.

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Kanal D’nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB’nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı.

Türkiye doğumlu oyuncular kategorisinde en çok konuşulanlar arasında 1. sırada Pınar Deniz yer alırken Kaan Urgancıoğlu da 3. sırada yer aldı. Oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen ve övgüler toplayan ikili, dünya sıralamasında da 50 bin kişi arasında ilk 7 bin kişi arasına girdi.

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Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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