Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz’den heyecanlandıran paylaşım

Yargı dizisi, pazar akşamları reyting oranlarını arttırarak yoluna devam ediyor. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı dizi; yaşanan bir cinayet sonrası katilin kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Yargı dizisinde Avukat Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla izleyicileri heyecanlandırdı.

Pazar akşamı 4.bölümüyle ekrana gelecek olan Yargı dizisinin 5.bölüm senaryo kapağını paylaşan güzel oyuncu, “bu nasıl bir bölüm” yorumunda bulunup dizinin senaristi Sema Ergenekon’u da paylaşımına etiketleyip önümüzdeki hafta merak uyandırıcı, heyecanlı bir bölümün ekrana geleceğinin tüyosunu takipçileriyle paylaşmış oldu.

