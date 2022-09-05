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Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı! Yargı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

05.09.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi hakkında "Yargı 2. sezon ne zaman?" sorusu merak ediliyor. İlgiyle izlenen dizinin sezon finalinde Ceylin’in Ilgaz’ı öldürmekle suçlanması izleyenleri şaşırtmıştı. Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımından yeni sezon fragmanı da geldi. Peki Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

Yargı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Fragman yayınlandı! Yargı dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Yargı 2. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sevilen dizi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüş yapıyor. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı da yayınlandı. Peki Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor?

YARGI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizi hakkında gelen yeni bilgilere göre oyuncular yeni sezon tanıtım çekimleri için 20 Ağustos 2022 cumartesi günü sete çıkmış oldular. Kanal D'nin resmi sitesinde yeni sezon tarihi henüz yer almıyor. Ancak yapımın 18 Eylül 2022 tarihinde ekranlara döneceği tahmin ediliyor.

YARGI DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları olan ve mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz, kimi zaman birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, kimi zaman göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu garip ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktası dönemine gelmişlerdir.

Sırlara içindeki Zafer düğümü çözülmüştür. Ve acaba öğrendiklerinden sonra Ceylin'in kararı ne olacaktır?

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