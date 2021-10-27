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Yargı dizisine usta oyuncu Cezmi Baskın katıldı!

27.10.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Yargı'ya usta oyuncu Cezmi Baskın da katıldı. Cezmi Baskın, Yargı dizisinde Merdan Kaya karakterini canlandıracak.

Yargı dizisine usta oyuncu Cezmi Baskın katıldı!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizisi Yargı’ya usta oyuncu Cezmi Baskın dahil oldu.

Oyuncu Cezmi Baskın, dizinin yayınlanan 6’ıncı bölümünde ilk kez izleyicisi karşısına çıktı. Usta oyuncunun canlandığı Merdan Kaya karakteri daha şimdiden büyük merak uyandırdı.

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PEKİ KİM BU MERDAN KAYA?

Merdan yılların kurdu. Her alemin adamı... Zamanın kabadayıları ve ardı sıra mafya dünyasıyla yakın ilişkilerde bulunmuş bir adamdır. Merdan, İstanbul’da ne olsa kim ne yapsa hepsini bilir. Eskilerden olması sebebiyle büyük hürmet görür. Kapı gibi heybetli, bakışlarıyla ürkütücü bir adamdır. Karşısındaki bir düşünürken onun aklından bin tilki geçer.

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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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