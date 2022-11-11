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Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

11.11.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin Erguvan' karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar deniz, özel yaşamıyla da merak uyandırıyor. Güzel oyuncunun babası bakın ne iş yapıyormuş...

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Vatanım Sensin dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, kısa zaman içerisinde sektörün aranan yüzlerinden biri oldu. Sarıyer'de büyüyen Pınar Deniz'in kameralar ardındaki hayatı sevenleri tarafından merak edildi.

1993 yılında Adana'da doğan Pınar Deniz, aslen Mardinli.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Arap kökenli olan ünlü oyuncu, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Sarıyer Tarabya'ya taşındı.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Güzel oyuncu Pınar Deniz'in babası hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Pınar Deniz'in babası, Tarabya'da bir kebapçı dükkanı işletiyor. Uzun yıllardır ayakta kalan işletmenin müşterisi de epey bol. Babasını paylaşan Pınar Deniz ''Bir kebapçı kolay yetişmiyor'' notunu düşmüştü.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Pınar Deniz'in gözlerden uzak yaşayan ablası Huri Deniz ise elektronik ticaret ile uğraşıyor.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitiren Pınar Deniz, bir süre mağazacılık yapmıştı. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra talihi açılan Pınar Deniz, Sil Baştan dizisiyle ekran yolculuğuna adım attı. Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Miray Daner'in paylaştığı Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parladı.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Pınar Deniz, daha önce Murat Dalkılıç'ın 'Yani' şarkısının klibinde de rol almıştı.

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi

Yargı'nın başrolü Pınar Deniz'in babası bakın ne iş yapıyor! Kimse tahmin edemedi


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