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  4. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

16.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren toplayan Pınar Deniz, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak uyandırıyor. Pınar Deniz'in gözlerden uzak bir yaşam süren kardeşi Huri Deniz, sırt dekolteli tatil pozuyla beğeni topladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri deniz, sosyal epey aktif kullanıyor. Bozcadada'dan pozunu paylaşan Huri Deniz, sırt dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı. Huri Deniz'in iddialı paylaşımına, ''Güneş teninde güzel'', ''Adın gibi Huri'sin'' ve ''İki kardeş de çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Huri Deniz, kardeşi Pınar Deniz'in aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Instagram'da vintage ürünler satan bir sayfayı yöneten Huri Deniz, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Hayatına dair anları takipçileriyle paylaşan Huri Deniz'in pozlarına övgü dolu yorumlar geliyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Ayrıca Huri Deniz, Pınar Deniz'in eski sevgilisi Yiğit Kirazcı ile sosyal medyada takipleşiyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Deniz Yargı dizisi
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