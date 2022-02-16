Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'den tatil pozu! Dekoltesi dikkat çekti

Güzel oyuncu Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri deniz, sosyal epey aktif kullanıyor. Bozcadada'dan pozunu paylaşan Huri Deniz, sırt dekoltesi ve süper minisiyle beğeni topladı. Huri Deniz'in iddialı paylaşımına, ''Güneş teninde güzel'', ''Adın gibi Huri'sin'' ve ''İki kardeş de çok güzel'' gibi yorumlar yapıldı.

Huri Deniz, kardeşi Pınar Deniz'in aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Instagram'da vintage ürünler satan bir sayfayı yöneten Huri Deniz, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor.

Hayatına dair anları takipçileriyle paylaşan Huri Deniz'in pozlarına övgü dolu yorumlar geliyor.

Ayrıca Huri Deniz, Pınar Deniz'in eski sevgilisi Yiğit Kirazcı ile sosyal medyada takipleşiyor.



