Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı ile sarsılmaz bir ün yakalayan güzel oyuncu Pınar Deniz, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Siyah mini elbisesiyle yere oturan Pınar Deniz, paylaşımına ''Kendin olmak önemli'' notunu düştü.

Pınar Deniz'in pozuna, ''Güzelliğinin faturası kaç yazıyor'', ''Siyah aşırı yakışmış'' ve ''Dupduru bir kadınsın'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

İşte Pınar Deniz'in beğeni yağan o pozu:

Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yıldızı Yiğit Kirazcı ile ayrılık kararı almıştı.

Pınar Deniz, geçmişte ünlü oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşamıştı.

Adana'da doğan Pınar Deniz, aslen Mardinli.

2 yaşından itibaren İstanbul Sarıyer'de yaşamaya başlayan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre satış danışmanlığı yapan Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi aldı ve Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına adım attı. Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu; Aşk 101, Kırmızı Oda ve Kardeşim Benim 2 gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde kariyerine odaklı bir şekilde ilerleyen Pınar Deniz, Yargı dizisindeki performansıyla ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Pınar Deniz'in, Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.



