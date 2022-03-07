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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

07.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Aslan gibi isimlerin rol aldığı Yargı dizisi, pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında yerini koruyor. Yargı'da hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı ile sarsılmaz bir ün yakalayan güzel oyuncu Pınar Deniz, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Siyah mini elbisesiyle yere oturan Pınar Deniz, paylaşımına ''Kendin olmak önemli'' notunu düştü.

Pınar Deniz'in pozuna, ''Güzelliğinin faturası kaç yazıyor'', ''Siyah aşırı yakışmış'' ve ''Dupduru bir kadınsın'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

İşte Pınar Deniz'in beğeni yağan o pozu:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! 'Kendin olmak önemli'

Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yıldızı Yiğit Kirazcı ile ayrılık kararı almıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Pınar Deniz, geçmişte ünlü oyuncu Berk Cankat ile aşk yaşamıştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Adana'da doğan Pınar Deniz, aslen Mardinli.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

2 yaşından itibaren İstanbul Sarıyer'de yaşamaya başlayan Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirdi.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre satış danışmanlığı yapan Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi aldı ve Sil Baştan dizisiyle ekran macerasına adım attı. Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu; Aşk 101, Kırmızı Oda ve Kardeşim Benim 2 gibi yapımlarda rol aldı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Şimdilerde kariyerine odaklı bir şekilde ilerleyen Pınar Deniz, Yargı dizisindeki performansıyla ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''

Sosyal medyada epey aktif olan Pınar Deniz'in, Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz süper minili pozuyla Instagram'ı salladı! ''Güzelliğinin faturası...''


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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