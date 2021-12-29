Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

Karadayı, Kara Sevda, Kuruluş Osman gibi güçlü yapımlarda rol alan ancak Yargı dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuşan başarılı oyuncu Uğur Aslan, son paylaşımıyla ''10 parmağında 10 marifet'' dedirtti. Keman ve ney çaldığı anları, takipçileriyle paylaşan Aslan'a ''Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur'', ''Sen insansan biz neyiz'' ve ''İsviçre çakısı gibi adam!'' tarzında yorumlar yapıldı.

1972 yılında Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi almak için memleketi Hatay'dan ayrıldı.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Aslan, 2005 yılında yer aldığı Kale İçi dizisiyle ekran macerasına başladı.

Gümüş, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Çukur gibi projelerde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle ününe ün kattı.

Uğur Aslan, aynı zamanda Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli.

3 çocuk sahibi ünlü çift, üniversite yıllarında tanışıp dünyaevine girmişlerdi.



