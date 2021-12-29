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Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

29.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisinde hayat verdiği 'Eren' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Uğur Aslan, Instagram hesabından ney ve keman çaldığı anları paylaştı. Aslan'ın videosuna, övgü dolu yorumlar yağdı.

Karadayı, Kara Sevda, Kuruluş Osman gibi güçlü yapımlarda rol alan ancak Yargı dizisiyle sarsılmaz bir üne kavuşan başarılı oyuncu Uğur Aslan, son paylaşımıyla ''10 parmağında 10 marifet'' dedirtti. Keman ve ney çaldığı anları, takipçileriyle paylaşan Aslan'a ''Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur'', ''Sen insansan biz neyiz'' ve ''İsviçre çakısı gibi adam!'' tarzında yorumlar yapıldı.

1972 yılında Hatay'da dünyaya gelen Uğur Aslan, Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi almak için memleketi Hatay'dan ayrıldı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Aslan, 2005 yılında yer aldığı Kale İçi dizisiyle ekran macerasına başladı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

Gümüş, Aile Reisi, Yer Gök Aşk, Çukur gibi projelerde kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Yargı'da hayat verdiği 'Eren Komiser' karakteriyle ününe ün kattı.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

Uğur Aslan, aynı zamanda Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile evli.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

3 çocuk sahibi ünlü çift, üniversite yıllarında tanışıp dünyaevine girmişlerdi.

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan son paylaşımıyla '10 parmağında 10 marifet' dedirtti!


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Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
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