MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan türkü söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan türkü söyledi! Sosyal medya yıkıldı

05.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukların arasında yer alan Uğur Aslan söylediği türkülerle hem program sunucuları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi mest etti hem de programda türkü söylediği anlardaki mimik ve hareketleriyle sosyal medyada viral oldu.

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, Fettah Can, Yargı dizisinin ünlü oyuncusu Uğur Aslan, arabesk müziğin güçlü yorumcusu İntizar ve enstrümantal müziğin başarılı grubu Taksim Trio oldu.

Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkesin hayranlıkla izlediği Uğur Aslan'a "Sen ne güzel adamsın" yorumları yağdı.

Uğur Aslan’ın İntizar ile “Uyan Sunam Uyan” düetiyle başlattığı türkü ziyafeti “Ay Gız”, “Kaynatın Çayı”, “Atem Tutam Ben Seni” ile devam etti. “Kaynatın Çayı” türküsü eğlenceli sözleriyle dikkat çekerken Uğur Aslan bu türküyü bir kez daha Hakan Altun için seslendirerek eğlenceli anlara imza attı.

ugur-aslan9-uOkr

Usta şarkıcı Sibel Can da Uğur Aslan'ın performansı karşısında mest oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler Yasak aşk söylentileri çıkmıştı! Aşklarını ilan ettiler
Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemediHer yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi
"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

Fulya Öztürk’ten kötü haber!

Fulya Öztürk’ten kötü haber!

Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi

Her yeri kapladı, sürücüler ilerleyemedi

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Modaya uydu! Sütyensiz hırka giydi

Modaya uydu! Sütyensiz hırka giydi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Aşkları doludizgin! Sevgilisinin ev halini paylaştı

Aşkları doludizgin! Sevgilisinin ev halini paylaştı

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.