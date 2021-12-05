Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan türkü söyledi! Sosyal medya yıkıldı

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları, Fettah Can, Yargı dizisinin ünlü oyuncusu Uğur Aslan, arabesk müziğin güçlü yorumcusu İntizar ve enstrümantal müziğin başarılı grubu Taksim Trio oldu.

Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Herkesin hayranlıkla izlediği Uğur Aslan'a "Sen ne güzel adamsın" yorumları yağdı.

Uğur Aslan’ın İntizar ile “Uyan Sunam Uyan” düetiyle başlattığı türkü ziyafeti “Ay Gız”, “Kaynatın Çayı”, “Atem Tutam Ben Seni” ile devam etti. “Kaynatın Çayı” türküsü eğlenceli sözleriyle dikkat çekerken Uğur Aslan bu türküyü bir kez daha Hakan Altun için seslendirerek eğlenceli anlara imza attı.

Usta şarkıcı Sibel Can da Uğur Aslan'ın performansı karşısında mest oldu.



