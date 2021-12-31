Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Pınar Deniz, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Deniz, bir dergi için verdiği seksi pozunu paylaşarak ''Sana inanıyorum 2022. Yap numaranı'' notunu düştü. Deniz'in paylaşımına ''Ve tanrı kadını yarattı'', ''Çok güzelsin gibi yorumlar yapıldı.

Bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yıldızı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Şimdilerde sevgilisiyle karantinada olan Deniz, bu süreçte sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.

Pınar Deniz'in, reddedemeyeceği kadar büyük bir teklif aldığı ve bu yüzden Yargı dizisinden ayrılacağı haberi, sevenlerini üzmüştü.

Deniz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz'' sözleriyle, ayrılık iddialarını yalanladı.





