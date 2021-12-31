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  4. Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

31.12.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisi, Kanal D ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle ününe ün katan güzel oyuncu Pınar Deniz, ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı.

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'i Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Pınar Deniz, karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Deniz, bir dergi için verdiği seksi pozunu paylaşarak ''Sana inanıyorum 2022. Yap numaranı'' notunu düştü. Deniz'in paylaşımına ''Ve tanrı kadını yarattı'', ''Çok güzelsin gibi yorumlar yapıldı.

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'in Pınar Deniz seksi pozunu paylaştı! ''Yap numaranı!''

Bir süredir Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yıldızı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'in Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

Şimdilerde sevgilisiyle karantinada olan Deniz, bu süreçte sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor.

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'in Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

Pınar Deniz'in, reddedemeyeceği kadar büyük bir teklif aldığı ve bu yüzden Yargı dizisinden ayrılacağı haberi, sevenlerini üzmüştü.

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'in Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

Deniz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz'' sözleriyle, ayrılık iddialarını yalanladı.

Yargı'nın güzeller güzeli Ceylin'in Pınar Deniz ışıltılı elbisesiyle göz kamaştırdı! ''Yap numaranı 2022!''

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
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