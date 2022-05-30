MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer beraber dizide oynamışlar...

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer beraber dizide oynamışlar...

30.05.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde Ilgaz karakterine hayat veren Kaan Urgancıoğlu, başarılı performansıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Yakışıklı oyuncu Pınar Deniz'le olan partnerliğiyle göz kamaştırmaya devam ederken, bir yandan da özel hayatıyla ilgili bilgiler merak ediliyor. Son olarak aile üyeleri araştırılan Urgancıoğlu'nun kardeşi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun kardeşinin kim çıktığına ise duyanlar inanamadı.

Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer beraber dizide oynamışlar...

Yargı dizisinde Ilgaz karakteriyle milyonları ekran başına bağlayan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Dizide Pınar Deniz'le başrolde yer alan başarılı oyuncu, performansıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

11

Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından birçok kişi tarafından Kaan Urgancıoğlu hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. En çok da aile üyelerinin kim olduğu merak edilen başarılı oyuncunun kardeşini görenler şoke oldu.

12

Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşini görenler adeta şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Meğerse zamanında kardeşiyle beraber aynı dizide de oynayan Kaan Urgancıoğlu'nun, kardeşini görenler resmen gözlerine inanamadı.

kaan2

Kaan Urgancıoğlu'nun yıldızının parladığı Kara Sevda dizisinin 31. bölümünde acil tıp teknisyeni olarak kamera önü oyunculuğa adımını atan Can Urgancıoğlu'nun abisi ile birlikte rol aldığı sahne gündem olmuştu.

kaan3

kaan4

kaan1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu!Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık dekolteli pozuyla olay oldu!
Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!Funda Arar ve Derya Uluğ'dan Isparta kararı!
Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"Olay oldu! "Kıyafetin yarısı nerede ablam"
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

İlginizi Çekebilir

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Hem kocası hem kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.