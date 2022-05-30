Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi bakın kim çıktı! Meğer beraber dizide oynamışlar...

Yargı dizisinde Ilgaz karakteriyle milyonları ekran başına bağlayan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Dizide Pınar Deniz'le başrolde yer alan başarılı oyuncu, performansıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından birçok kişi tarafından Kaan Urgancıoğlu hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. En çok da aile üyelerinin kim olduğu merak edilen başarılı oyuncunun kardeşini görenler şoke oldu.

Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşini görenler adeta şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KARDEŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

Meğerse zamanında kardeşiyle beraber aynı dizide de oynayan Kaan Urgancıoğlu'nun, kardeşini görenler resmen gözlerine inanamadı.

Kaan Urgancıoğlu'nun yıldızının parladığı Kara Sevda dizisinin 31. bölümünde acil tıp teknisyeni olarak kamera önü oyunculuğa adımını atan Can Urgancıoğlu'nun abisi ile birlikte rol aldığı sahne gündem olmuştu.



