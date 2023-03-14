Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü! "Bu zararı hak etmiyorum"

Kanal D’nin sevilen dizisi Yargı’da Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak’ın olaylı ayrılığının yankıları sürüyor. Diziye veda eden Ak ile ilgili Yargı’nın resmi sosyal medya hesabından “Oyuncumuz Mehmet Yılmaz Ak 55. bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır” denilmiş ve ekibin mağdur olduğu dile getirilmişti.

"BİR ANDA ALINAN BİR KARAR OLMADI"

Hakkında çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğünü dile getiren Mehmet Yılmaz Ak, "Diziden ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı." dedi.

Ünlü oyuncu haftalar öncesinde sağlık sorunları nedeniyle çekimlere devam edeceğini dile getirdiğini ancak yapım tarafından geri dönüş alamadığını dile getirdi.

"BU ZARARI HAK ETMİYORUM"

37 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak açıklamasına, "55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum." sözleri ile devam etti.



