Yargı'nın yıldızı Kaan Urgancıoğlu oğlu ile ilk kez poz verdi! Beğeni yağdı

İki sezondur "Yargı" dizisinde başrol oynayan Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

Nikah sonrası bebek bekledikleri ortaya çıkan ünlü çift, 8 Aralık'ta oğullarını kucaklarına aldı. İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, bebeklerine Ardıç adını verdi.

Urgancıoğlu, oğlu ile ilk pozunu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki oyuncunun oğlu ile ilk karesine; 'Nazarlar değmesin', 'Dünyanın en tatlı fotoğrafı', 'Allah analı babalı büyütsün' gibi yorumlar yapıldı.

Hastane çıkışı oğlu ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Kaan Urgancıoğlu, "Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.





