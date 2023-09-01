Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in aylık kazancı dudak uçuklattı! Bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil de almıştı. Her paylaşımı olay olan Deniz'in Kaan Yıldırım ile mutluluk pozları sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Geçtiğimiz hafta mutluluk gözyaşları döktüğü fotoğrafla Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığını duyuran Pınar Deniz, tektaşını da göstermişti. Evlilik hazırlıklarına başladığı düşünülen Deniz'in dizisinin yeni sezonu da büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin setinden karelerini “Evet, ben de özledim. Love Ceylo” notuyla paylaştı. Fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Pınar Deniz’in takipçileri, fotoğrafın altına Ceylin’i yeni bölümlerde neler beklediğini merak ettiklerini yazdılar. “Yargı” dizisini çok yakında yeni sezon bölümleri ile ekrana gelecek.

Öte yandan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Deniz'in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz bölüm başı 700 bin TL kazanıyor.

Bu rakam bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

