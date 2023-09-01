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  4. Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in aylık kazancı dudak uçuklattı! Bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in aylık kazancı dudak uçuklattı! Bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı

01.09.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Deniz, son dönemde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden evlilik teklifi alan Deniz, Kaan Yıldırım ile mutluluk pozlarını her fırsatta paylaşıyor. Dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenen ünlü oyuncudan heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yeni sezon çekimlerinin başladığını duyuran Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu, kendisi gibi oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil de almıştı. Her paylaşımı olay olan Deniz'in Kaan Yıldırım ile mutluluk pozları sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Geçtiğimiz hafta mutluluk gözyaşları döktüğü fotoğrafla Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığını duyuran Pınar Deniz, tektaşını da göstermişti. Evlilik hazırlıklarına başladığı düşünülen Deniz'in dizisinin yeni sezonu da büyük bir heyecanla bekleniyor.

KAAN PINAR

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin setinden karelerini “Evet, ben de özledim. Love Ceylo” notuyla paylaştı. Fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

deniz paylaşım

Pınar Deniz’in takipçileri, fotoğrafın altına Ceylin’i yeni bölümlerde neler beklediğini merak ettiklerini yazdılar. “Yargı” dizisini çok yakında yeni sezon bölümleri ile ekrana gelecek.

Pınar Deniz2

Öte yandan başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Deniz'in diziden bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz bölüm başı 700 bin TL kazanıyor.

Pınar Deniz1

Bu rakam bazı kişiler tarafından astronomik bulunurken, bazı kişiler tarafından reytinglere bakıldığında normal bulundu.

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