Yargı'nın yıldızı Şükran Ovalı derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! İlk yorum eşi Caner Erkin'den geldi

Kızı Mihran Ela'yı doğurduktan sonra bir süre setlerden uzak kalan Şükran Ovalı, Canbert Yerguz'in yönetmenliğini üstlendiği Hazine filmi ile sevenlerini heyecanlandırdı. Filmde başrol oyuncusu olan Şükran Ovalı, iddialı gala kıyafetiyle beğeni topladı.

Şükran Ovalı'nın pozlarına ünlü isimler kayıtsız kalamadı. Enis Arıkan, Esra Erol, Hazal Subaşı, Cansu Tosun ve Dilek Türkan'dan övgü dolu yorumlar geldi.

Şükran Ovalı'nın 2017 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu eşi Caner Erkin ise güzel oyuncunun paylaşımına alkış ve kalp emojisi ekledi.

Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra Ufak tefek Cinayetler'de rol alan Şükran Ovalı, aldığı kilolarla sosyal medyanın diline düşmüştü.

Eski formuna kavuşan yıldız, sonrasında Menajerimi Ara dizisinde kamera karşısına geçti.

Şimdilerde Yargı dizisiyle adından söz ettiren Şükran ovalı, reyting rekortmeni dizide 'Savcı Derya' karakterine hayat veriyor.



