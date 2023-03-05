Yargı Pars savcı diziden ayrılıyor mu? Mehmet Yılmaz Ak'ın hastalığı nedir? Yargı dizisinde üzen gelişme...

Mehmet Yılmaz Ak, iki sezondur Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinde Pars savcı karakterine hayat veriyor. İçtiği Türk kahvesi ve göz damlasıyla oldukça konuşulan Pars savcı ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. İzleyicileri üzen haberde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki Yargı Pars savcı diziden ayrılıyor mu? Mehmet Yılmaz Ak'ın hastalığı nedir? İşte detaylar...

YARGI PARS SAVCI DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yargı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Önce Ay Yapım, daha sonra da Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dizisinden ayrılacağını yazılı olarak açıkladılar. Ay Yapım, oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak istediğini açıklarken Mehmet Yılmaz ak, depremden etkilenen ailesiyle daha fazla ilgilenmesi gerektiğini ve sağlık sorununun uzun vadede cidddi sonuçları olacak bir sorun olmadığını yazdı.

Açıklama sonrasında Yargı'nın bu akşam yayınlanan bölümünde Pars savcının devam edip etmeyeceği ya da kaç bölüm daha devam edeceği belli olacak.

MEHMET YILMAZ AK'IN HASTALIĞI NEDİR?

Pars savcıyı canlandıran Mehmet Yılmaz Ak, Instagram hesabından ayrılık iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hastalığı ile ilgili detaya girmeyen oyuncu paylaşımında:

"Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım "YARGI" projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım.

Benden tüm bu süreç boyunca sevgisini ve ilgisini eksik etmeyen, izleyicilere ve dostlara ayrıca teşekkür etmek isterim...

Son olarak, sağlığımla alakalı uzun vadede endişe edilecek ciddi bir durum yoktur. Gündemi böyle bir haber ile meşgul ettiğim için özür dilerim. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle.

Mehmet Yılmaz Ak" ifadelerine yer verdi.



