Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Ceylin Ilgaz'ı mı öldürdü? Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinden çıktı mı?

Yargı dizisi merak uyandıran bir sezon finali ile ekranlara ara verdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisi sezon finali yaptı yapmasına ama izleyicilerin aklında da bir sürü soru işareti bıraktı. İşte ekranların beğenilerek izlenen dizisi Yargı'ya dair sorulan soruların cevapları...

CEYLİN ILGAZ'I MI ÖLDÜRDÜ?

Yargı'da altı aylık bir zaman atlamasının gerçekleştiği bölümde Ceylin'in üstü başı kan içinde ve kanlı bir bıçakla eve gelmesinin ardından Eren'in öfkeyle Ceylin'in kapısını çaldı. Eren, Ceylin'i tutukladığını söyler, kelepçeyi taktığı gibi arabaya bindirir ve karakola götürür. Bu esnada Ceylin'in ne yaptığını izleyici anlayamaz.

Ancak daha sonra Eren, izleyicilerin merak ettiği o soruyu sorar. "Ilgaz Kaya'yı neden öldürdün?" bu esnada Ceylin, sadece Eren'in yüzüne bakar. Heyecanlı bir sezon finali yapan Yargı, arkasında pek çok soru bırakarak ekranlardan ayrıldı. Şimdi ise Yargı yeni sezon tarihi araştırılıyor.

YARGI CEYLİN KİMDİR?

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, "ipten adam alır" denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer'e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz akşam sezon finaline giren sevilen dizi Yargı'ya dair araştırmalar sürüyor. Yargı yeni sezon ne zaman soruları sorulmaya başlandı. Kanal D'nin fenomen dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. Tarih netleşir netleşmez haberimizde yer vereceğiz...

