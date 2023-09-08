YARGI yeni sezon ne zaman başlayacak? KANAL D YARGI dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu? Çekimler başladı!

Yargı'nın yeni sezonu merakla bekleniyor. Kanal D'nin rekortmen dizisi Yargı yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Ekranların sevilen dizisi Yargı mayıs ayında sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Peki, Yargı 3. sezon ne zaman başlayacak? Yargı 64. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın ardından gözyaşı döküyor!

Kimsenin aklına dahi getiremeyeceği acı son gerçekleşmiştir. Ilgaz’ın haberi cinayet şüphelisi olarak tutulan Ceylin’i mahvetmiştir. Sevdiği adamı son bir kez olsun görme, ona dokunma isteği soruşturmayı yürüten emniyet ve adli makamların iki dudağı arasındadır.

Oğlunun ani kaybına Metin’in kalbi daha fazla dayanamaz ve hastaneye kaldırılır. Bu yüzden Çınar’a bugüne kadar taşıdıklarının hepsinden daha büyük bir yük kalır.

Ömer’i hiç hesaplamadığı bir gelişme beklerken, Turgut Ali ise kaçış planını adım adım ilerletmekte kararlıdır.

Ilgaz’ın dosyasından çekilen Eren, Ceylin’i bir an önce içeriden çıkarma telaşındadır. Esas düşmanı fark ettirmeden yakalamak ve Ceylin’i aklamak onun hem mesleki hem vicdani en büyük sınavıdır. Bu uğurda en başından beri mesafeli olduğu Yekta ile iş birliği söz konusu olsa da…

Can damarlarından en büyüğü kopan Ceylin, hayata tutunmak için gerçeği bulmak adına elinden ne geliyorsa yapmak için çabalar; ancak, acısının üstünden gelmeye çalışmanın imkansızlığını kabullenmişken, Eren’den gelen bir teklif onu beklemediği bir yere götürecektir.

YARGI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Yargı, 63. bölümü ile 7 Mayıs'ta sezon finaline girmişti. Dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yargı'nın 3. sezon çekimlerinin başladığını duyurdu. Yargı, 3. sezonu 64. bölümü ile 17 Eylül 2023 Pazar günü yayın hayatına başlayacak.



