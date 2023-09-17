Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Kanal D yayın akışı listesinde yer almayınca izleyiciler tarafından yeni sezon tarihi merak edildi. Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın öldüğünü sanmış ve ardından gözyaşı dökmüştü. İşte Yargı yeni sezon tarihi ve yeni bölüm detayları...

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. 63. bölüm ile sezon finaline giren Yargı dizisi 24 Eylül Pazar günü kaldığı yerden devam edecek.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı'nın ikinci sezonu 64. bölüm ile 24 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

YARGI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisi bu hafta da Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizi, önümüzdeki hafta yeni sezonuna başlayacak.

Ilgaz ve Ceylin'in hikayesinin anlatıldığı Yargı dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip. Fenomen dizi 24 Eylül Pazar akşamı 2. sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.



