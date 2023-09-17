MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

17.09.2023 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisi ile ilgili aramalar dizinin yayın saatinin gelmesiyle birlikte hız kazandı. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu dizi için kullanıcılar 'Yargı yeni sezon ne zaman?, Yargı neden yok?' gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz mayıs ayında sezon finaline girmişti. Peki, Yargı yeni sezon ne zaman başlıyor? Yargı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Tarih belli oldu!

Yargı dizisi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi Kanal D yayın akışı listesinde yer almayınca izleyiciler tarafından yeni sezon tarihi merak edildi. Yargı'nın 7 Mayıs 2023 Pazar günü yayınlanan 63. Bölümünde Ceylin, Ilgaz'ın öldüğünü sanmış ve ardından gözyaşı dökmüştü. İşte Yargı yeni sezon tarihi ve yeni bölüm detayları...

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın yeni sezon tarihi belli oldu. 63. bölüm ile sezon finaline giren Yargı dizisi 24 Eylül Pazar günü kaldığı yerden devam edecek.

223339645-yarfi-4-1024x597

Senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Yargı'nın ikinci sezonu 64. bölüm ile 24 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

YARGI NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı dizisi bu hafta da Kanal D yayın akışı listesinde yer almadı. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizi, önümüzdeki hafta yeni sezonuna başlayacak.

yargi-son-bolum-izle-yargi-52-bolum-izle-yargi-15601689_854_amp

Ilgaz ve Ceylin'in hikayesinin anlatıldığı Yargı dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip. Fenomen dizi 24 Eylül Pazar akşamı 2. sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

ezgif.com-webp-to-jpg (40)

Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O anları paylaştı! Zayıflığı dikkat çektiO anları paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti
Kapıcılar Kralı'nın yıldızıydı! Son hali şaşırttıKapıcılar Kralı'nın yıldızıydı! Son hali şaşırttı
Fatmagül’ün Suçu Ne’nin yıldızları bir arada! Düğünde kurtlarını döktüFatmagül’ün Suçu Ne’nin yıldızları bir arada! Düğünde kurtlarını döktü
Anahtar Kelimeler:
Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi yargı yeni bölüm Pınar ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.