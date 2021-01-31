Yargıtay “Atatürk Parkı Bilecik’indir” dedi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Bölge Müdürlüğü’nün Atatürk Parkı’na ilişkin Bilecik Belediyesi’ne açtığı davada Yargıtay kararını verdi. Parkın Bilecik’e ait olduğuna hükmedildi.

Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi’nin olduğu alana Bilecik Belediyesi tarafından yapılması planlanan Atatürk Parkı uzun süre gündemden düşmemişti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in bu alanda şehre yakışır bir park yapacağını açıklamasının ardından bazı siyasiler ve bürokratlar Atatürk Parkı’nın yapılamayacağı yönünde görüş vermiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izafeten Bursa Bölge Müdürlüğü dava açmıştı. Ancak açılan dava mahkeme tarafından reddedilmişti. Davet edilmesine rağmen birçok siyasi ve bürokrat, yerin davalık olduğu gerekçesi ile temel atma törenine katılmamıştı. Bu alanda şerh bulunduğu gerekçesi ile yeşil alan olduğu ve amacının dışında kullanılmamaya uyulacağı belirtilmesine karşılık Bilecik Belediyesi yeşili bol ve amacına uygun bir park projesi yaptırmıştı. Bu arada satış bedelini alması nedeniyle ‘şerh kaydını’ kaldırdığına, yani taşınmazın kendisine ait olmadığına ilişkin belgeyi mahkemeye geç sunan Vakıflar Müdürlüğü, buna rağmen tedbir talepli bir dava da açarak Atatürk Parkı’nın yapılmasına engel olmaya çalışmıştı. Vakıflar tarafından açılan davada şerhin kaldırıldığına ilişkin belgenin yerel mahkeme tarafından fark edilmemesi üzerine tapu iptal tescil davasının kabulüne karar verilmişti ancak Yargıtay bu belge dikkate alınmadan verilen kararın bozulmasına karar verdi. Yargıtay, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Atatürk Parkı’nda hiçbir hakkının kalmadığını vurgulayarak, usulen Maliye tarafından bedelsiz terk yerinin araştırılmasına karar verdi.