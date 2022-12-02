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Yargıtaydan "öğrenciye kağıt uçak cezası" kararı

02.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul bahçesine kağıttan uçak atan öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla yargılandığı davada verilen beraat kararı Yargıtaydan döndü.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararını, "kötü muamele" suçu bakımından değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına göre, 2015'te İzmir Aliağa'da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı. Bunu gören bir öğretmen, öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. Öğrenci, bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.

Mahkemenin, "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, "Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

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