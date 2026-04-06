Yarı çıplak halde bulunmuştu! Fenomenin sır ölümü aylar sonra çözüldü

İspanya’nın Gran Canaria adasında yarı çıplak bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Annabella Lovas’a ait olduğu belirlendi. Kimlik tespiti, diş kaydı üzerinden yapıldı. Polis, olayın bir cinayet olmadığını açıkladı. Ölüm nedeni ise hâlâ netleşmiş değil.

Çiğdem Berfin Sevinç

İspanya’ya bağlı Gran Canaria adasında yarı çıplak halde bulunan kadın cesedinin kimliği aylar sonra ortaya çıktı. Cesedin, reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Annabella Lovas’a ait olduğu belirlendi.

DİŞ KAYDIYLA TESPİT EDİLDİ

32 yaşındaki Macar fenomenin kimliği, diş kaydı üzerinden yapılan incelemeyle netleşti. Polis, bir dişi Interpol’e göndererek kimlik tespitini gerçekleştirdi.

Lovas’ın cansız bedeni, Berriel Ravine bölgesindeki doğal bir su birikintisinde bulunmuştu. Yetkililer, cesedin yaklaşık üç hafta boyunca suda kaldığını ve bu nedenle DNA analizinin büyük ölçüde zarar gördüğünü açıkladı.

PARMAK İZİ VE DNA YOKTU

Uzun süre suda kalması nedeniyle parmak izleri yok olan ve eşyalarına ulaşılamayan genç kadının ölüm nedeni de kesin olarak belirlenemedi. Ancak polis, olayın bir cinayet olmadığını ve şüpheli bir durum bulunmadığını duyurdu.

Lovas için 2024 yılında kayıp başvurusu yapılmış, kısa süre sonra Playa del Ingles’te sağ olarak bulunmuştu. Ancak ailesi daha sonra yeniden kayıp ihbarında bulundu.

ZORLU SÜREÇ AYDINLATILDI

Polis yetkilileri, ulaşılması zor bir bölgede bulunan ceset nedeniyle incelemelerin oldukça güç ilerlediğini belirtti. Aylar süren çalışmanın ardından kimlik tespiti yapılabildi.

Yerel kaynaklara göre, genç kadının maddi sıkıntılar yaşadığı ve hayatını kaybettikten sonra şiddetli yağışların etkisiyle cesedinin bulunduğu noktaya sürüklendiği değerlendiriliyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

