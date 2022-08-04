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Yarı çıplak halde otobüse binince olanlar oldu! Şoför inmesi için resmen yalvardı

04.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy model Francia James, Washington DC'de 'işe gitmek için' bir otobüse bindi. Buraya kadar her şey normal görünse de aslında öyle değildi. Çünkü üzerinde mavi bir iç çamaşırından başka bir şey yoktu. James, yolcuları hayrete düşürdü ve şoför otobüsten inmesi için ona yalvardı.

Yarı çıplak halde otobüse binince olanlar oldu! Şoför inmesi için resmen yalvardı

Francia James, 69. caddede çalışmak için Washington DC otobüsüne binerken bir videosunu paylaştı. Ancak sıradan bir olay değildi çünkü James yarı çıplak haldeydi. Üzerinde yalnızca bir push-up sütyen, uyumlu bir külot, jartiyer ve bir çift siyah topuklu ayakkabıdan başka bir şey yoktu.

YÜZBİNLERCE BEĞENİ ALDI

meme

Instagram'da 441.000'den fazla beğeni alan videoda Francia'nın bir istasyonda park halindeki otobüse binmek için para ödediği görüldü. O esnada aracın sürücüsüne "Merhaba, bu 69. Caddeye giden otobüs mü? 69. Caddeye gidebilir miyim, lütfen? İşe gitmem gerekiyor." dediği duyuldu.

YORUMLAR DOLDU TAŞTI

şoför

Modelin yarı çıplak hali üzerine şoke olan kadın sürücü, "İnebilir misiniz lütfen?" diye yanıtladı. Şaşkın, gözleri faltaşı gibi açılmış yolcuların önüne oturan Francia ise basitçe, "Hayır, işe gitmem gerekiyor hanımefendi" dedi. Takipçileri gönderinin altında, yorumları kalp ve ateş emojileriyle doldururken, karın kasları ve seksi dekoltesine de övgüler yağdırdılar.

İLK DEĞİLDİ

Bu olay, Francia'nın insanları hayrete düşürdüğü ilk olay değildi. Playboy modeli, 2019'da da tanga ve vücut boyasından başka bir şey giymeden Örümcek Adam gibi davranarak alışveriş merkezi müşterilerini hayrete düşürmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Model
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